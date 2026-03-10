Ключевые моменты:

21 марта в Одесском зоопарке пройдет субботник.

Горожан приглашают помочь с уборкой и благоустройством территории.

Во время работ планируют красить, мыть, убирать и ремонтировать объекты.

Начало акции – в 10:00. Требуется предварительная регистрация.

Как сообщается на странице зоопарка в «Фейсбуке», во время субботника планируется провести ряд хозяйственных работ. В частности, участники будут красить, убирать, мыть и ремонтировать различные объекты на территории зоопарка.

«Мы хотим сделать зоопарк еще красивее, аккуратнее и уютнее. Но без вашей помощи нам не справиться. Приглашаем всех неравнодушных приобщиться! Вместе мы создадим пространство, в которое будет приятно приходить и детям и взрослым», – отмечают организаторы.

Акция начнется в 10:00. Для того чтобы организаторы могли правильно распределить задачи и подготовить необходимый инвентарь (краску, кисти, перчатки), необходимо обязательно пройти предварительную регистрацию.

Записаться можно по телефону:

+380 68 192 07 01 (Ольга) – доступны Viber, Telegram и WhatsApp.

Ранее директор Одесского зоопарка Игорь Беляков резко раскритиковал предложение депутатов горсовета Александры Гарбарь и Анжелики Карапетян оставить на нынешней территории только птиц, а все остальное звериное семейство переселить в парк Савицкого. По его словам, такая идея выглядит утопической и может быть опасной для животных.