Ключевые моменты:

Планируется закупить два мобильных укрытия на 50 человек каждое.

Общая стоимость тендера составляет 10 млн грн, финансирование — из городского бюджета.

Укрытия будут модульными и рассчитаны на быструю установку без капитального строительства.

Тендер на укрытия в Одесском зоопарке: детали закупки

Одесский зоопарк объявил тендер на приобретение двух мобильных укрытий за 10 миллионов грн. Информация о закупке была опубликована 5 мая на платформе Prozorro.

Проведение торгов запланировано на 13 мая.

Требования и характеристики

Согласно техническим требованиям, каждое укрытие должно вмещать до 50 человек и обеспечивать защиту в течение до четырёх часов во время воздушной тревоги или других угроз. Конструкции планируется выполнить в блок-модульном формате, что позволит быстро транспортировать и устанавливать их без проведения капитальных строительных работ.

Размеры укрытий предусмотрены до 15 метров в длину и около 4,7 метра в ширину, при этом высота помещений должна составлять не менее 2 метров. Внутри обустроят основные зоны для размещения людей и вспомогательные помещения, включая тамбуры на входах. Также предусмотрено наличие не менее двух входов, расположенных с разных сторон и защищённых от ударной волны и обломков.

Проект предусматривает доступность для маломобильных групп населения: укрытия оборудуют пандусами, местами для сидения, а также отдельными зонами для людей на колесных креслах.

В каждом объекте предусмотрят санитарную зону с биотуалетом, умывальником и вентиляцией, а также резервуар для технической воды объёмом не менее 100 литров.

Согласно документации, укрытия должны быть изготовлены не ранее 2026 года и иметь гарантийный срок не менее трёх лет. Финансирование закупки осуществляется за счёт городского бюджета.

