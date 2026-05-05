Ключевые моменты:

В Одесском зоопарке родились телята венгерского серого скота — редкой и древней европейской породы.

Сейчас двое малышей: старшая телочка (примерно 3 недели) и новорожденный бычок.

Порода известна выносливостью, адаптивностью к разным климатическим условиям и характерной серебристо-серой окраской с длинными рогами.

Невозможно не влюбиться

В Одесском зоопарке пополнение — здесь родились телята венгерского серого скота, принадлежащего к древнейшим аборигенным породам Европы. Добавим, что в зоопарке уже есть двое малышей. Старшей телочке исполнилось около трех недель: она активная, любознательная и держится рядом с матерью, постепенно осваивая вольер. Впоследствии родился бычок, только начинающий познавать окружающую среду.

Добавим, что венгерский серый скот формировался в естественных условиях на протяжении веков, поэтому отличается выносливостью и способностью приспосабливаться к разным климатическим условиям. А еще породу легко узнать по характерной серебристо-серой окраске и длинным рогам.

Следует отметить, что организация Modern Elephant Management предложила одесскому зоопарку бесплатные консультации по современным методам содержания слонов и обмену опытом с европейскими специалистами. В зоопарке отмечают, что такое сотрудничество помогает улучшать условия содержания животных и развивать заведение.

