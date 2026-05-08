Ключевые моменты:

В Одесском зоопарке сформировались три пары орлов-могильников.

Две пары отложили по два яйца, еще одна — три яйца.

Даже «пустые» кладки имеют большое научное значение.

Орлы-могильники в Одесском зоопарке дали кладки

В Одесском зоопарке произошло редкое и важное событие — одновременно сформировались три пары орлов-могильников (Aquila heliaca), и все они приступили к размножению. Две пары отложили по два яйца, еще одна — три.

Как отмечают специалисты, даже если яйца окажутся неоплодотворенными, сам факт кладки имеет большое значение для орнитологии и наблюдений за поведением этих редких хищных птиц.

Могильник — редкий вид орла, занесенный в охранные списки. В природе эти птицы формируют устойчивые пары, часто на всю жизнь, и начинают размножаться только после достижения зрелости, обычно в возрасте 3–5 лет. Процесс формирования пары у них сложный и длительный.

Почему кладки орлов-могильников важны для науки

По словам специалистов, даже «пустые» кладки являются важным этапом в изучении вида. Они свидетельствуют о том, что у птиц сформировалась устойчивая пара, запускаются естественные гормональные процессы и развивается гнездовое поведение.

Также это означает, что животные демонстрируют родительские инстинкты и готовы к возможному появлению потомства.

В зоопарке подчеркивают, что это достижение говорит о высоком уровне условий содержания. Птицы чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы формировать пары и проходить полный цикл поведения, связанный с размножением.

Для специалистов это важный показатель того, что работа по сохранению и содержанию редких видов в зоопарке дает положительный результат.

Недавно в Одесском зоопарке появились на свет телята венгерского серого скота, отличающегося выносливостью и давним происхождением.

