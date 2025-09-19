Что можно найти в трубе, кроме засора? Почему нельзя лезть туда в белой рубашке? И при чем тут Фима Циперович? Читайте уморительную историю от непревзойденной одесситки Марины Гарник.

– Бабушка, а можно я залезу в трубу?

– Здрасте. Нет конечно. Ты же в бЭлой рубашке.

– А если я сниму рубашку?

– И шо будешь как адиёт лазать голый… Как Фима Циперович?

– Циля Марковна, я извиняюсь, а де это вИ видели Фиму Циперовича голым?

– Ойц, та кто его тока не видел. Вон по утрам, как адиёт делает зарядку на балконе.

– Так у него тока голый торс!

– А мИне ниже не видно, я догадываюсь.

– Бабушкаааа!

– Низзя.

– А если я надену грязную рубашку?

– У тИбя нету грязных рубашек.

-А если я надену рубашку Лёвы?

– Вот пусть Лёва в своей рубашке сам и лезет. Ты порвешь его старую рубашку… Вдруг… А отдавать придется как за новую. Нет.

– Ну бааабууушкаааа…

– Та шо тама в той трубе?

– Тама, кажется, шо то лежит.

– Шо то, это из какой области?

– Какая-то интересненькая бумажка.

– Денежная?

– Очень вероятная.

– Шо ж ты молчишь, как рИба об лёд. Не нужен нам никто. Лезут тут со своим рубашками. Сами с усами. Идём смотреть. Де та труба?

– Та вон в углу.

– Давай я беру веник и совок и прикрою тИбя от лишних ушей.

– А рубашку снять бЭлую?

– Или уже в чём идёшь. Времени мало. Вдруг кто тоже присмотрелся. Ну и шо тама? Заначка чья-то?

– Та не… Газета сложенная.

– Вот люди! Вот люди! Сувают по трубам всякую фигню, шобы засорить ливневку. А тут приходится рубашки пачкать. Молодец Йося!

– Бабушка какой же я молодец. Мы ж полезного ничего не нашли.

– Ну! Не нашли. Это не страшно. Главное, шо увидели и не пропустили мимо.

