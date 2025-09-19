Что можно найти в трубе, кроме засора? Почему нельзя лезть туда в белой рубашке? И при чем тут Фима Циперович? Читайте уморительную историю от непревзойденной одесситки Марины Гарник.
– Бабушка, а можно я залезу в трубу?
– Здрасте. Нет конечно. Ты же в бЭлой рубашке.
– А если я сниму рубашку?
– И шо будешь как адиёт лазать голый… Как Фима Циперович?
– Циля Марковна, я извиняюсь, а де это вИ видели Фиму Циперовича голым?
– Ойц, та кто его тока не видел. Вон по утрам, как адиёт делает зарядку на балконе.
– Так у него тока голый торс!
– А мИне ниже не видно, я догадываюсь.
Еще немного юмора по теме: ода белым брукам: трагикомедия в одном одесском дворе
– Бабушкаааа!
– Низзя.
– А если я надену грязную рубашку?
– У тИбя нету грязных рубашек.
-А если я надену рубашку Лёвы?
– Вот пусть Лёва в своей рубашке сам и лезет. Ты порвешь его старую рубашку… Вдруг… А отдавать придется как за новую. Нет.
– Ну бааабууушкаааа…
– Та шо тама в той трубе?
– Тама, кажется, шо то лежит.
– Шо то, это из какой области?
– Какая-то интересненькая бумажка.
– Денежная?
– Очень вероятная.
А еще вы можете узнать: Одесский юмор: бабушкина наука пляжной жизни
– Шо ж ты молчишь, как рИба об лёд. Не нужен нам никто. Лезут тут со своим рубашками. Сами с усами. Идём смотреть. Де та труба?
– Та вон в углу.
– Давай я беру веник и совок и прикрою тИбя от лишних ушей.
– А рубашку снять бЭлую?
– Или уже в чём идёшь. Времени мало. Вдруг кто тоже присмотрелся. Ну и шо тама? Заначка чья-то?
– Та не… Газета сложенная.
– Вот люди! Вот люди! Сувают по трубам всякую фигню, шобы засорить ливневку. А тут приходится рубашки пачкать. Молодец Йося!
– Бабушка какой же я молодец. Мы ж полезного ничего не нашли.
– Ну! Не нашли. Это не страшно. Главное, шо увидели и не пропустили мимо.
Кстати, а вы в курсе, что:
- «Толока не спасет Куяльник» – экологиня объяснила почему;
- В Одессе требуют решить проблему с брошенными на тротуарах самокатами;
- В Одессе после ремонта спуска Блажко могут изменить маршруты трамваев.