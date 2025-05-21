И сегодня у нас не просто юмор, но и целая история про Йосю – красавца с Молдаванки, который в очередной раз надел свои шикарные белые бруки. Казалось бы, что тут может (могло) пойти не так? А это знает никто другой, как его мудрая мама:

– Йося, ах какой ты красивый! Йося, ты опять одел эти шикарные белые бруки! Ты в них, как Ален Делон, даже лучше в три разА.

Йося, а ты помнишь, шо эти бруки, слегка, приносят немножко гембель? А? Йося, у одном разе ты в них попал под дождь. А? Ты помнишь? Ты не помнишь. Конечно, шо тебе помнить. Их же стирала мама. А?

В другом разе ты держал на руках маленького Левочку, и вы не успели добежать никуда. Конечно, ты не помнишь, потому что стирала мама.

В еще в одном разе тебя увидел в этих бруках Гриша. Так хорошо, шо он нес бутылек с компотом, правда компот был вишневый и это сказалось на бруках, но хорошо шо это было не пиво, это бы сказалось не тока на бруках, но и на всей твоей родне, включая маму. Конечно, ты не помнишь, кто же помнит такие мелочи.

Иди, Йося, иди…пусть думают шо у тебя десять штуков таких шикарных бэлых брук. Иди, Йося…мама постирает. Она же мама. Какой ты в них красивый. И пусть тебе улыбается жизнь.

Марина ГАРНИК

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