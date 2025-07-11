И да будет вам известно, что Одесса – это не только море, жаркое солнце и кукуруза в песке, но и особенная «пляжная» мудрость. И сегодня мы отправимся туда и узнаем, чему учит маленького Изю его мудрая одесская бабушка.

– Изя, солнце мое, ты же пришел на море отдыхать, не надо никому мешать. Нет! Дяде не скучно, он уже выковыривает песок со своей шляпы. Ему уже весело. Изя, плювай семачку тока в кулечек. Нет! Тот дядя делает некрасиво, не надо на него смотреть. И тетя тоже плювает косточки неправильно. И этот мальчик закапывает кочан от кукурузы в песок тоже некультурно. Изя, ты пришел не тока кушать, идём окунемся, заодно помоем руки. Нет! Писать у море не надо. Море этого не любит, оно тебе отомстит. Как-как, возьмёт подошлет до тебя медузу и усё. Так, не спорь с бабушкой. Идём у воду. Намочи ножки, походи чуток влево-вправо. Шобы ножки привыкли до водички. Нет! Брызгаться не надо, и орать тоже, ты ж не в лесу, а на море. Намочил ножки? Теперь пошли у воду по коленки, по-тихонечко, не надо бежать, шобы не было спазм сосудов. ООО, зашёл по коленки? Теперь опусти ручки, намочи их. Шобы уравновесить температуру в теле. Все! Теперь можно окунуться. ООО. А теперь намочи голову и умойся, шобы было хорошо всему организму. Теперь ты понял почему у море не писают? А теперь давай поплаваем. Все! Пошли на полотенечко сохнуть и загорать. Шо значит ты не хочешь. Ты де то слышал, шо я спросила про твое желание? Идём. Щас скушай булочку с маслой. Вот теперь можешь загорать. Одень кепочку, шобы солнце не ударило в голову и не нарушило правильную терморегуляцию. Не надо смотреть на чужую девочку, может у нее такое настроение… поплакать и побегать без трусов. Представляешь скока будет с ней сыпаться песка изо всех мест и из ушей тоже. А почему? А потому что она без кепочки. Так, усё. Собирай игрушки и идём домой. Шо значит не хочешь их собирать? Ты их не тока соберёшь, ты их ещё и помоешь, иначе я их отдам вот той девочке без трусов, а деньги за ведро и пасочки вычту с твоих карманных шо на мороженое. И будешь ты и без игрушек и без десерта, зато гордый за свой фасон. Не надо спорить с бабушкой, я знаю за всё то шо ты ещё не придумал себе у голове. Идём. Пора дедушку забирать с Соборки, он уже тоже наигрался у свои шахматы и голодный. Ты же не любишь када дедушка голодный. Идём. Напомни мине, шо по дороге нам надо купить хлеб. А и ещё тибе мороженое в награду за хорошее поведение и помытые игрушки.

Марина ГАРНИК

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