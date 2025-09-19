Об этом стало известно из заседания транспортной комиссии.
Ключевые моменты:
- Закупать планируют базовые Toyota Corolla с механической коробкой передач стоимостью по 990 тысяч гривен каждая.
- Почти половина действующего автопарка горсовета состоит из ВАЗов и «Волг» 2000-2010 годов выпуска.
Экономическое обоснование замены автопарка
По словам представителей коммунального предприятия «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома», содержание старых машин стало экономически невыгодным из-за высоких затрат на топливо, ремонты и нехватку запчастей. Что касается новых Toyota Cololla, планируется закупать автомобили с самой дешевой комплектацией «на механике».
В ближайшие пять лет на новые машины не будут тратить дополнительные средства, кроме технического обслуживания, утверждают в коммунальном предприятии. Кроме того, при использовании новых автомобилей вдвое сократится потребление топлива.
Закупку внесли в программу «Безопасность дорожного движения в городе Одессе» на 2025 год. Ее финансирование планируют увеличить до 300,7 млн грн, а общий бюджет программы до 2028 года составит более 6 млрд грн. Решение о приобретении десяти Toyota Corolla для автопарка мэрии транспортная комиссия поддержала.
