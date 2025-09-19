Ключевые моменты
- В пятницу, 19 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
Сегодня ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2, что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Геомагнитные колебания предполагаются на уровне G1, что считается слабой бурей. Для обычных людей такое волнение не несет серьезных рисков.
Влияние бурь и советы медиков
Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Может ощущаться:
- Головная боль, давление в висках
- Нарушения сна, бессонница
- Снижение концентрации, усталость
- Учащенное сердцебиение, скачки давления
- Тревожность, раздражительность или подавленность
Советы медиков:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- Избегайте переедания и фастфуда;
- При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
- Следите за артериальным давлением.