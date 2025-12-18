Ключевые моменты:

Одесситы уже пять дней живут без света, но не теряют оптимизма;

Во дворах многоэтажек соседи собираются вместе и поддерживают друг друга.

Как одесситы переживают блэкаут

Пять дней без электричества стали испытанием для многих жителей Одессы, особенно для тех, кто живет в многоэтажных домах. Однако вместо паники и отчаяния горожане быстро адаптировались к новым условиям.

В социальных сетях появилось видео, на котором показано, как выглядит обычный одесский двор во время блэкаута: соседи собираются вместе, накрывают стол, общаются и включают музыку.

Временные неудобства одесситы легко превращают в повод побыть рядом и поддержать друг друга. Когда рядом есть соседи и небольшой запас продуктов, даже отсутствие света не мешает жить привычной жизнью.

Блэкауты — это сложно, но Одесса не раз проходила через подобные испытания. Горожане уверены: пока есть взаимная поддержка и чувство юмора, жизнь продолжается.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как хранить продукты без холодильника и почему нужно поделиться с соседями.

