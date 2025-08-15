Не забываем, что сегодня на Аляске состоится важное событие… Да и как об этом забыть, когда про ту Аляску, Трампа и еще кого-то там едва ли не из каждого утюга кричат? Ну и шутки-мемы-сетевые приколы плодятся как грибы после дождя… И сегодня «Одесская жизнь» представляет вашему вниманию вторую часть «тематической» подборки.
Новое название Аляски:
Интересно, а отыщет ли ее на карте Дональд?
А между тем, российская делегация, как сообщают, уже на месте:
…в то время как Трамп собрался не куда-нибудь, а в Россию:
Дональд, будь осторожен!..
…Ну, или хотя бы засни:
А вот нам, украинцам, «спать» не пристало – а самое время донатить на нашу армию и верить в то, что правда рано или поздно восторжествует.
Хорошего всем дня! И Слава Украине!