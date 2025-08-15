Мем про Трампа и Аляску

Не забываем, что сегодня на Аляске состоится важное событие… Да и как об этом забыть, когда про ту Аляску, Трампа и еще кого-то там едва ли не из каждого утюга кричат? Ну и шутки-мемы-сетевые приколы плодятся как грибы после дождя… И сегодня «Одесская жизнь» представляет вашему вниманию вторую часть «тематической» подборки.

Ознакомиться с первой частью вы можете ЗДЕСЬ.

Новое название Аляски:

Новое название Аляски

Интересно, а отыщет ли ее на карте Дональд?

Как Трамп Аляску искал

А между тем, российская делегация, как сообщают, уже на месте:

российская делегация на Аляске

…в то время как Трамп собрался не куда-нибудь, а в Россию:

Мем про Трампа и Аляску

Дональд, будь осторожен!..

Переговоры на Аляске

…Ну, или хотя бы засни:

Встреча на Аляске

А вот нам, украинцам, «спать» не пристало – а самое время донатить на нашу армию и верить в то, что правда рано или поздно восторжествует.

Хорошего всем дня! И Слава Украине!

