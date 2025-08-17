Возможно, кого-то не особо радуют новости этих дней, после таки состоявшейся на днях «исторической встречи» лидера и, скажем так, того, кто хорошо рифмуется с этим словом, на Аляске. Но не следует забывать: юмор – наше неистребимое оружие (а если еще и с донатами на ВСУ соединить – то вообще бомба!).
Итак, сегодня у нас тематическая подборка шуток и мемов про недавнюю встречу самизнаетекого на Аляске.
Встреча у самолета:
То, чего вы не знали об армии США:
А кого-то на Аляску не взяли…
Песни-пляски на Аляске:
Но чуда так и не случилось:
И кто это сказал, что обед они отменили?..
«Есть дело!»..
А после встречи можно и поспать сном праведника:
Бульбашенко явно что-то знает:
А Гордону высокопоставленные должностные лица-инсайдеры из Америки вроде как обещали, что 15 августа война закончится… Расстроили парня, что тут скажешь:
Ну ничего, тут и нам «инсайдеры» нашептали, что спецоперация «Аляска» не за горами:
Ну что – подняли мы вам хоть немного настроение? Надеемся, что все же да. Хорошего нам всем и безтревожного воскресенья, отличного отдыха и главное – веры в то, что рано или поздно добро все же восторжествует.
