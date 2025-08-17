Возможно, кого-то не особо радуют новости этих дней, после таки состоявшейся на днях «исторической встречи» лидера и, скажем так, того, кто хорошо рифмуется с этим словом, на Аляске. Но не следует забывать: юмор – наше неистребимое оружие (а если еще и с донатами на ВСУ соединить – то вообще бомба!).

Итак, сегодня у нас тематическая подборка шуток и мемов про недавнюю встречу самизнаетекого на Аляске.

Встреча у самолета:

То, чего вы не знали об армии США:

А кого-то на Аляску не взяли…

Песни-пляски на Аляске:

Но чуда так и не случилось:

И кто это сказал, что обед они отменили?..

«Есть дело!»..

А после встречи можно и поспать сном праведника:

Бульбашенко явно что-то знает:

А Гордону высокопоставленные должностные лица-инсайдеры из Америки вроде как обещали, что 15 августа война закончится… Расстроили парня, что тут скажешь:

Ну ничего, тут и нам «инсайдеры» нашептали, что спецоперация «Аляска» не за горами:

Ну что – подняли мы вам хоть немного настроение? Надеемся, что все же да. Хорошего нам всем и безтревожного воскресенья, отличного отдыха и главное – веры в то, что рано или поздно добро все же восторжествует.

А еще вы можете узнать: