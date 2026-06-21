Ключевые моменты:

Глобальный список QS World University Rankings 2027охватил более 1500 лучших университетов со всего мира.

ОНУ имени И. И. Мечникова закрепился на позиции 1201-1400, сохранив свои прошлогодние показатели.

В целом украинские вузы ухудшили позиции.

Одесский вуз удерживает позиции на фоне общего спада

В этом году престижный список охватил более 1500 лучших университетов со всего мира. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова вошел в группу лидеров наряду со Львовским национальным университетом им. Ивана Франко и Киево-Могилянской академией, которые также удержали свои позиции без потерь.

А вот для большинства украинских участников этот год оказался сложным. Лидер национальной таблицы – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – опустился на 70 строчек (791-800 место). Падение также зафиксировано у КПИ имени Игоря Сикорского, Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, «Львовской политехники» и Сумского государственного университета. Кроме того, один из харьковских профильных вузов (ХНУРЭ) и вовсе выбыл из глобального списка.

Какие украинские университеты вошли в мировой список

Полный список украинских высших учебных заведений, которые смогли войти в рейтинг этого года, выглядит следующим образом:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – занял 791–800 места (опустился на 70 позиций по сравнению с прошлым годом).

Национальный технический университет Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» – занял 851–900 места (минус 50 позиций).

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – занял 851–900 места (минус 70 позиций).

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» – занял 1001–1200 места (сохранил свои позиции).

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – занял 1201–1400 места (сохранил свои позиции).

Национальный университет «Львовская политехника» – занял 1201–1400 места (ухудшил показатели сразу на 200 позиций).

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» – занял 1201–1400 места (сохранил свои позиции).

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова – занял 1201–1400 места (сохранил свои позиции без изменений).

Сумской государственный университет – занял 1201–1400 места (ухудшил показатели на 200 позиций).

Что представляет собой рейтинг QS World University Rankings

Рейтинг QS World University Rankings, который составляет британское аналитическое агентство Quacquarelli Symonds, считается одним из трех самых влиятельных образовательных рейтингов на планете. Попасть в него – главная цель для тысяч университетов по всему миру.

При формировании этого списка международные эксперты оценивают вузы по жестким критериям. В их число входят академическая репутация заведений, востребованность и уровень трудоустройства выпускников среди работодателей, международные программы, условия для студентов и цитируемость научных публикаций.

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Источник: education.ua