Ключевые моменты:
- Утром 16 июля российские войска снова атаковали Одессу.
- В результате удара повреждено одно из учебных заведений города.
- РФ уже несколько дней подряд атакует Одессу и область, воздушные тревоги раздаются регулярно.
Одесса снова под ударом
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что утром 16 июля российские войска снова атаковали Одессу. В результате удара повреждено одно из учебных заведений города.
Глава МВА также напомнил, что сегодня в Одессе объявлен День траура по трем погибшим в результате российской атаки, которая произошла накануне.
Напомним, что РФ уже несколько дней продолжает атаковать Одессу и регион. Тревоги не прекращаются, поэтому Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям региона с призывом отнестись к воздушным тревогам максимально серьезно.
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