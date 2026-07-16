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Утром 16 июля российские войска снова атаковали Одессу.

В результате удара повреждено одно из учебных заведений города.

РФ уже несколько дней подряд атакует Одессу и область, воздушные тревоги раздаются регулярно.

Одесса снова под ударом

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что утром 16 июля российские войска снова атаковали Одессу. В результате удара повреждено одно из учебных заведений города.

Глава МВА также напомнил, что сегодня в Одессе объявлен День траура по трем погибшим в результате российской атаки, которая произошла накануне.

Напомним, что РФ уже несколько дней продолжает атаковать Одессу и регион. Тревоги не прекращаются, поэтому Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к жителям региона с призывом отнестись к воздушным тревогам максимально серьезно.

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