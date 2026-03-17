Ключевые моменты:

Четыре одесских университета вошли в рейтинг QS Europe 2026.

Лидер рейтинга — Оксфорд (Великобритания), топ-10 в основном британские вузы.

Лучший украинский вуз — КНУ им. Шевченко (288 место).

Одесские вузы не в топ-10 Украины.

Какие университеты Одессы вошли в список лучших в Европе

Вышел обновленный рейтинг QS World University Rankings: Europe 2026 – свежий список ведущих университетов Европы. Украинские вузы также представлены.

Стоит отметить, что Оксфордский университет возглавил рейтинг благодаря самым высоким баллам по репутации среди академиков и работодателей. Британия доминирует: семь вузов в топ-10. Лучший за пределами Великобритании – ETH Zurich из Швейцарии на втором месте.

Что касается украинских вузов, то только один — в топ-300. Лидером остается КНУ имени Тараса Шевченко. Топ-10 украинских университетов в QS Europe 2026:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 288 место

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 326 место

НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 342 место

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 428 место

Национальный университет «Львовская политехника» — 449 место.

НТУ «Харьковский политехнический институт» — 461 место

Сумский государственный университет — 485 место.

Межрегиональная академия управления персоналом — 493 место.

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 511-520 позиция

Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 561-570 позиция

К сожалению, в топ-10 украинских университетов одесские вузы не попали, однако в рейтинге их отметили. Итак:

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова на 601–650 позиции;

Государственное учреждение «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского» (Университет Ушинского) – 701-900 позиция;

Международный гуманитарный университет Международный гуманитарный университет — 900+ позиция;

Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 900+ позиция.

