Ключевые моменты:
- Четыре одесских университета вошли в рейтинг QS Europe 2026.
- Лидер рейтинга — Оксфорд (Великобритания), топ-10 в основном британские вузы.
- Лучший украинский вуз — КНУ им. Шевченко (288 место).
- Одесские вузы не в топ-10 Украины.
Какие университеты Одессы вошли в список лучших в Европе
Вышел обновленный рейтинг QS World University Rankings: Europe 2026 – свежий список ведущих университетов Европы. Украинские вузы также представлены.
Стоит отметить, что Оксфордский университет возглавил рейтинг благодаря самым высоким баллам по репутации среди академиков и работодателей. Британия доминирует: семь вузов в топ-10. Лучший за пределами Великобритании – ETH Zurich из Швейцарии на втором месте.
Что касается украинских вузов, то только один — в топ-300. Лидером остается КНУ имени Тараса Шевченко. Топ-10 украинских университетов в QS Europe 2026:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 288 место
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 326 место
- НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 342 место
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 428 место
- Национальный университет «Львовская политехника» — 449 место.
- НТУ «Харьковский политехнический институт» — 461 место
- Сумский государственный университет — 485 место.
- Межрегиональная академия управления персоналом — 493 место.
- Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 511-520 позиция
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 561-570 позиция
К сожалению, в топ-10 украинских университетов одесские вузы не попали, однако в рейтинге их отметили. Итак:
- Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова на 601–650 позиции;
- Государственное учреждение «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского» (Университет Ушинского) – 701-900 позиция;
- Международный гуманитарный университет Международный гуманитарный университет — 900+ позиция;
- Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 900+ позиция.
