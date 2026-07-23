Ключевые моменты:

В Одесской области начали подготовку к 2026/2027 учебному году.

Приоритет — максимально перевести школы на очный формат обучения при соблюдении требований безопасности.

В Одесской ОВА заявили, что дистанционное обучение не должно оставаться единственным форматом там, где есть возможность организовать очные занятия.

В территориальных громадах проведут аудит вместимости укрытий, чтобы использовать их для обучения в смешанном или посменном формате.

В Одесской области готовят важные изменения

В Одесской области стартовала комплексная подготовка к 2026/2027 учебному году. Главной задачей определено создание безопасных условий для максимально возможного проведения занятий в школах в очном формате, несмотря на военное положение.

По словам директора Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александра Лончака, дистанционный формат обучения не может быть единственным решением для громад, где воздушные тревоги звучат часто и продолжаются длительное время. Именно поэтому местным властям поручили провести аудит вместимости укрытий в каждом учебном заведении. Если позволяют условия, подземные помещения планируют использовать не только как убежища, но и для проведения занятий в смешанном или посменном формате.

Отдельное внимание уделили материально-техническому обеспечению образовательного процесса. В ближайшее время область ожидает поставку двух новых партий школьных автобусов, которые будут использоваться для подвоза учащихся из отдалённых населённых пунктов.

Кроме того, продолжается доставка учебников непосредственно в образовательные учреждения. Руководителям также напомнили о необходимости организации бесплатного горячего питания для школьников в соответствии с государственными требованиями, а также об эффективном использовании бюджетных субвенций.

Все подготовительные мероприятия территориальные громады должны завершить до выхода августовского распоряжения начальника Одесской областной военной администрации об организованном начале нового учебного года.

Напомним, что НМТ в Одесской области затянулся до 13 часов — дети сдавали экзамен без воды и отдыха.