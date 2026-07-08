Ключевые моменты:

Отдельную кафедру истории Украины объединили с кафедрой археологии

Профессор считает название кафедры принципиально важным во время войны

Руководство университета объясняет изменения реорганизацией и экономией

Преподаватель прогнозирует кадровые и образовательные последствия реформы

Решение Ученого совета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова о реорганизации кафедр вызвало оживленное обсуждение. Наибольшее внимание привлекло то, что отдельная кафедра истории Украины прекратила существование, а ее название исчезло из структуры университета. «Одесская жизнь» попросила доктора исторических наук, профессора Тараса Гончарука, который много лет работал на этой кафедре, объяснить, почему он считает такое решение важным для университета, студентов и исторической науки. В то же время руководство вуза объясняет реорганизацию экономическими причинами и изменениями в организации образовательного процесса.

Что произошло: слово «Украина» исчезло из названия кафедры

В Украине продолжается реорганизация высшего образования, которая затронула и ОНУ имени И. И. Мечникова. Ученый совет вуза решил, среди прочего, реорганизовать ряд отдельных кафедр. Теперь отдельной структурной единицы под названием кафедра «История Украины» не существует. Руководство вуза объясняет изменения экономическими факторами и изменением системы высшего образования в целом, однако некоторые преподаватели придерживаются иной точки зрения, среди них и Тарас Гончарук.

— Здравствуйте, Тарас! Сейчас, во время войны, общество уделяет большое внимание исторической тематике, но в то же время отдельного исторического факультета в университете больше не будет. Как это объяснить?

— Факультет остается, просто с другим названием — факультет «История и филология». Но меня больше волнует судьба и название кафедры, на которой я много лет работал. Эта кафедра была отдельной еще в советское время: тогда она называлась кафедрой истории УССР и специальных исторических дисциплин, после восстановления Независимости — «История Украины», затем — «История Украины и специальных исторических дисциплин», а сейчас из названия объединенной кафедры слово «Украина» исчезло. Теперь это кафедра истории и археологии. Я считаю, что это неправильно. Это не означает, что истории Украины как учебной дисциплины не будет, но присутствие словосочетания «история Украины» в названии имеет большое значение.

В 1990-х годах, когда название дисциплины «История КПСС» во многих вузах переименовали в «Социально-политическую историю XX века», а затем уже в «Историю Украины», практически во всех вузах Одессы существовала кафедра истории Украины. Например, очень сильная кафедра была в Экономическом университете, чрезвычайно сильная — в Политехническом университете, а наша кафедра считалась базовой, ведущей, которая в определенной степени координировала и обеспечивала методическое сопровождение преподавания истории Украины именно в вузах. И сейчас она исчезла.

В Одессе осталась только одна кафедра истории Украины

— Действительно ли отдельная кафедра истории Украины критически важна, или это скорее символ?

— Так же, как и у нас, недавно исчезла кафедра в Политехническом университете — тоже в связи с реорганизацией. Почему именно такая реорганизация во время войны? В то время как страна-агрессор уделяет колоссальное внимание развитию исторической науки, выискивая основания для своих нарративов. Они считают историю своей информационной обороной. А мы? История Украины — это, на мой взгляд, стратегическая дисциплина, на которой нельзя экономить. Хотя историю Украины хорошо изучают в школе, уровень знаний выпускника университета должен быть намного глубже школьного. Очень неприятно, что именно словосочетание «история Украины» исчезло из названия объединенной кафедры. Это не просто слова или символ — это сущность. И почему руководство не захотело сохранить название страны в названии, я не знаю. На сегодняшний день только в университете имени Ушинского осталась кафедра «История Украины».

Что изменится для студентов и преподавателей вуза?

— Что изменится для студентов в связи с исчезновением кафедры как отдельной структуры?

— Думаю, что будут исчезать отдельные курсы, увольняться преподаватели. Полагаю, не случайно в названии не оставили эти слова.

— Обсуждали ли с преподавателями процесс реорганизации и, в частности, варианты названия?

— Да, проект решения обсуждали. Однако преподаватели — люди подневольные, а руководство университета и факультета поддержало именно тот вариант названия, который в итоге был утвержден. Вся наша кафедра выступала за название «История и археология Украины», но этот вариант не поддержали.

— Вы больше говорите о символическом аспекте. А какими будут практические последствия для студентов и города через пять-десять лет?

— Последствия станут заметны гораздо раньше. Посмотрите: уже сейчас реакция в социальных сетях — просто на радость россиянам.

Есть и кадровый вопрос: на момент ликвидации кафедры у нас было четыре доктора наук, три кандидата наук, раньше было даже пять докторов, несколько лет назад — шесть. Постепенно людей вытесняли, так сказать, убирали «неудобных». Думаю, что этот процесс в отношении преподавателей нашей кафедры усилится. При этом кафедру поддерживают многие патриотические организации, наши выпускники сегодня защищают страну, а преподаватели имеют незапятнанную репутацию, не связанную с государством-агрессором. В свое время именно на базе нашей кафедры был создан отдел «История казачества на юге Украины».

Очень жаль, что мы потеряли статус базовой кафедры города. Роль исторической науки, изучения истории Украины во время войны настолько очевидна, что решения руководства вызывают немало вопросов.

Действительно ли в Одессе не хотят изучать историю

— Почему сегодня абитуриент не хочет становиться историком? Что изменилось за последние годы?

— Я бы не говорил так категорично. Например, в других городах Украины студентов набирают значительно больше: в Харькове, Львове. Что касается изучения истории, то действительно необходимо создавать спрос. В советские времена, когда я поступал, конкурс был огромным, потому что выпускники исторического факультета рассматривали его как своеобразный «социальный лифт»: кто-то хотел стать партийным деятелем, кто-то — работать в КГБ или идти в армию политруком. Да и в 1990-е годы интерес к историческому образованию был очень высоким.

— Вы говорите, что в других городах студентов больше. А если говорить именно о вашем университете, небольшое количество поступающих — это результат управленческих ошибок последних лет? Или это можно объяснить демографией? Или ответственность лежит и на самом вузе, и на его руководстве?

— В начале XXI века у нас на первом курсе было около 200 студентов, сейчас — 15. И здесь доля просчетов руководства довольно велика. Не последнюю роль играют и бытовые условия, например отсутствие централизованного отопления в аудиториях. Да, времена тяжелые, однако предыдущий декан, хотя и работал тоже в непростых условиях, смог набрать больше студентов, чем сейчас. Например, ситуация в университете имени Ушинского выглядит лучше. Студенты занимаются археологией, участвуют в раскопках на Приморском бульваре — это очень стимулирует интерес. Кстати, у них тоже объединили две кафедры — «Всеобщая история» и «История Украины», но новую кафедру назвали именно «История Украины», в отличие от нас.

Справка «ОЖ»

Тарас Гончарук — доктор исторических наук, профессор ОНУ имени И. И. Мечникова, многолетний преподаватель кафедры истории Украины. Специализируется на истории Юга Украины, украинского казачества и Одессы. Автор многочисленных монографий и более двухсот научных публикаций, исследователь истории украинской государственности и развития Причерноморского региона. На протяжении многих лет работал на кафедре, которая после реорганизации вошла в состав новой кафедры истории и археологии.

Ранее мы рассказывали, что после скандала в ОНУ имени Мечникова историк Александр Музычко покидает университет.

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