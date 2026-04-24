Ключевые моменты:

Вячеслав Труба одержал победу в первом туре выборов ректора ОНУ, заручившись поддержкой 56,39% избирателей коллектива университета.

Голосование состоялось 24 апреля 2026 года.

Представитель Минобразования подтвердил, что выборы прошли прозрачно и с полным соблюдением всех процедурных норм.

Новый ректор избран сроком на пять лет.

В Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова завершился избирательный процесс: коллектив вуза определился с кандидатурой нового ректора. По результатам голосования, которое состоялось сегодня, победу одержал доктор юридических наук, профессор Вячеслав Иванович Труба.

По данным ОНУ, за кандидатуру Вячеслава Трубы свои голоса отдали 56,39% избирателей, принявших участие в выборах.

«Наблюдавший за процессом выборов на участках Университета представитель Министерства образования и науки Украины Сергей Сергеевич Махновский отметил, что выборы состоялись с соблюдением определенных процедур, организованно и прозрачно, с надлежащим уровнем участия избирателей», – отмечают в вузе.

Вячеслав Труба будет возглавлять один из старейших вузов Одессы в течение следующих пяти лет. Коллектив университета связывает с этим назначением надежды на дальнейшее развитие образовательного и научного потенциала ОНУ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько стоит обучение в самых дорогих вузах Украины.