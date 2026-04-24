В’ячеслав Труба здобув перемогу в першому турі виборів ректора ОНУ, заручившись підтримкою 56,39% виборців колективу університету

Ключевые моменты:

  • Вячеслав Труба одержал победу в первом туре выборов ректора ОНУ, заручившись поддержкой 56,39% избирателей коллектива университета.
  • Голосование состоялось 24 апреля 2026 года.
  • Представитель Минобразования подтвердил, что выборы прошли прозрачно и с полным соблюдением всех процедурных норм.
  • Новый ректор избран сроком на пять лет.

В Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова завершился избирательный процесс: коллектив вуза определился с кандидатурой нового ректора. По результатам голосования, которое состоялось сегодня, победу одержал доктор юридических наук, профессор Вячеслав Иванович Труба.

По данным ОНУ, за кандидатуру Вячеслава Трубы свои голоса отдали 56,39% избирателей, принявших участие в выборах.

«Наблюдавший за процессом выборов на участках Университета представитель Министерства образования и науки Украины Сергей Сергеевич Махновский отметил, что выборы состоялись с соблюдением определенных процедур, организованно и прозрачно, с надлежащим уровнем участия избирателей», – отмечают в вузе.

Вячеслав Труба будет возглавлять один из старейших вузов Одессы в течение следующих пяти лет. Коллектив университета связывает с этим назначением надежды на дальнейшее развитие образовательного и научного потенциала ОНУ.

