Ключевые моменты:

НМТ в Одессе прошло в день масштабных отключений света и воды

Из-за транспортных ограничений части выпускников было сложнее добраться до пунктов тестирования

Экзамен прошёл без технических сбоев благодаря резервному питанию

Родители критикуют отсутствие воды и надлежащих условий для отдыха школьников

Основная сессия Национального мультипредметного теста 2026 года проходит в соответствии с календарём, утверждённым Украинским центром оценивания качества образования. В то же время в день очередного тестирования в Одессе городские власти и энергетики заранее предупредили о масштабных отключениях электроэнергии, которые также повлияли на работу водопроводной инфраструктуры и общественного транспорта.

Журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук пообщалась с родителями и участницей НМТ, чтобы выяснить, как на практике проходило тестирование в условиях коммунальных ограничений. Для подготовки материала использованы официальные сообщения Одесского городского совета, информация ДТЭК «Одесские электросети» и свидетельства непосредственных участников событий.

Школы без воды, но с генераторами

Накануне официальный Telegram-канал Одесского горсовета предупредил жителей города о предстоящем коммунальном коллапсе 17 июня. Из-за планового ремонта на энергообъектах без света должна была остаться большая часть города. По той же причине временно были обесточены водопроводные насосные станции. Кроме того, частично ограничили работу общественного электротранспорта. Информацию подхватили городские информационные ресурсы.

И именно на этот день, 17 июня, было назначено очередное прохождение выпускниками НМТ. Вероятно, чиновники убеждены, что дополнительные трудности должны закалять молодёжь.

В ДТЭК «Одесские электросети» нам рассказали, что городские власти не согласовывали дату проведения НМТ с компанией-поставщиком электроэнергии. Школы не входят в перечень объектов критической инфраструктуры. Поэтому забота об их обеспечении альтернативными источниками энергии полностью ложится на плечи горсовета. Остаётся надеяться, что городские службы позаботились об автономном электроснабжении и обеспечили генераторами все пункты тестирования.

Вместе с тем часть выпускников неизбежно столкнулась с серьёзным дорожным квестом. Далеко не каждая семья имеет собственный автомобиль, а маршрутки из-за перебоев в работе трамваев и троллейбусов, скорее всего, были переполнены.

Да и отсутствие водоснабжения не способствовало созданию нормальных условий для прохождения многочасового экзаменационного марафона.

Без перерыва и телефона

Как на самом деле проходило тестирование, рассказали нам одесситка Наталья и её дочь Даша.

— Даша сдавала тесты в школе №100 на Варненской. 30 человек распределили по трём классам — по 10 в каждом. Мы, родители, ждали перерыва — может, будут какие-то новости. Но сообщений от детей так и не дождались. На перерыв не вышел ни один ребёнок — писали даже во время перерыва, — рассказывает Наталья. — Доступ в школу нам был ограничен. На проходной сотрудники рассказали, что электричество не отключали. А если бы света не было — перешли бы на резервные источники питания.

Тестирование Даша сдала успешно. По математике — не менее 140 баллов.

— Всё прошло хорошо, — говорит девушка. — Прямо домашняя атмосфера — сама удивилась, что было настолько комфортно. Правда, пришлось спуститься в укрытие, но почти сразу вернулись. Ну, как раз немного прогулялись, размялись. Тестирование длилось по стандарту: два часа на каждую часть. Перерыв — 20 минут. И во время него, как оказалось после завершения тестов, можно было пользоваться телефонами — позвонить встревоженным родителям. Но детям почему-то об этом никто не сказал.

«Если это можно сделать в Тарутино (сейчас Бессарабское) — почему нельзя в Одессе?»

На этот раз сдача НМТ длилась примерно четыре с половиной часа. К счастью, обошлось без повторения прошлого изнурительного марафона, когда школьникам пришлось провести на пунктах тестирования до 13 часов.

Но о комфорте детей и на этот раз организаторы не позаботились.

Ни кулеров, ни бутылок с водой Даша не заметила. Хорошо, что была собственная бутылочка, которую она пронесла под мышкой. Да и батончики мама разложила по карманам. Ведь на тест ничего, кроме ручки и документов, проносить нельзя. То есть тот, кто сумел что-то взять с собой, смог попить и перекусить. Во время перерыва организаторы НМТ ученикам ничего не предлагали.

— Почему не решили этот вопрос? — удивляется Наталья. — В Тарутино, например, — я узнавала, — организовали для детей горячий чай во время этого 20-минутного перерыва. Из укрытия они перешли в комнату отдыха с огромными надувными креслами. И пока дети отдыхали, им приготовили чай, бутерброды, предложили батончики, шоколад. Если в Тарутино это можно сделать, то почему нельзя в Одессе — для меня загадка. Почему-то в сельских школах дети ближе, чем в городе. А в Одессе — будто они ничьи. Но главное — слава Богу, что не было тревог. А если бы ещё приготовили чай и накормили, было бы вообще замечательно. Фактически пять часов без ничего — это испытание. А то, что не было воды, не помешало. Всё равно никто не ходил в туалет.

— Все сели — хотели сосредоточиться, — говорит Даша. — Сдать и уйти.

Впереди у Даши экзамены в университет.

А основные Национальные мультипредметные тесты продолжаются. Пожелаем нашим выпускникам успехов. А городским властям — более внимательного отношения к юным одесситам. Если чиновники с официальных трибун утверждают, что чужих детей не бывает, это нужно доказать на практике.

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