Об этом пишет «Антикорупційний вимір».

Сообщается, что в мае 2024 года в Высший совет правосудия поступила жалоба на действия судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского. В сентябре ВСП начал рассмотрение соответствующего дела.

В жалобе говорится, что судья рассматривал два гражданских дела, касающиеся расторжения брака с лишением прав опеки матери. Поэтому ребенок должен был воспитываться только отцом, а мать должна была платить алименты. В дальнейшем такое решение давало возможность мужчинам избегать призыва, как единственным опекунам несовершеннолетних детей.

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Одно из таких решений в мае 2023 года позволило лейтенанту уволиться с военной службы. Это решение отменили в апелляционной инстанции, придя к выводу, что судья Боярский безосновательно лишил мать родительских прав.

В материалах суда отмечено, что судья Александр Боярский противоречил сам себе, ведь отец не мог заботиться о ребенке, поскольку проходил службу в воинской части.

Аналогичная ситуация с лишением родительских прав у матери произошла и во втором гражданском производстве, которое находилось на рассмотрении судьи. Именно военная часть пожаловалась на действия судьи Александра Боярского.

Высший совет правосудия также отметил, что судья рассматривал упомянутые дела в ускоренном порядке, что такой категории производств было несвойственно.

Впоследствии нашли 364 дела с аналогичными решениями, где Боярский лишал матерей родительских прав и заставлял их платить алименты.

Поэтому Первая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что судья допустил существенные нарушения при рассмотрении таких дел, и не устанавливал должным образом способность обоих родителей по воспитанию и содержанию детей.

Поэтому Дисциплинарная палата рекомендует уволить с должности судью Александра Боярского. Пока ВСП не примет окончательное решение, судья будет отстранен от должности.

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