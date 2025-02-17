Проект «ElitExpert» обновил рейтинг ТОП-20 самых известных судей Одесского региона — 2024, которые имеют значительное влияние на правоприменение в Украины.

Итак, судья Александр Гарский, который наказывает преступников не только тюрьмой, но и чтением книг или просмотрами фильмов о смысле жизни, возглавил рейтинг.

Отмечается, он совершил впечатляющий скачок с 20-го места в прошлогоднем рейтинге до лидерства в нынешнем. В 2024 году его популярность в медийном пространстве продолжала расти, и Гарский стал самым упоминаемым одесским судьей в национальных СМИ благодаря своему уникальному подходу к правосудию.

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Вторую позицию в рейтинге занимает Наталья Богацкая, судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда.

По мнению экспертов, она имеет огромный авторитет, что сохраняет за ней неформальное лидерство. Богацкая продолжает активно участвовать в ключевых правовых инициативах и представлять Украину на международных встречах.

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Третью позицию занимает Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы, доцент кафедры гражданского права НУ «Одесская юридическая академия».

Чванкин остается одним из самых публичных и медийных судей Одессы. В течение 2024 года он неоднократно оказывался в фокусе СМИ, в частности — часто и по собственной инициативе. Кроме того, за год он трижды проходил проверки на добропорядочность, выдержал все испытания и сохранил свою должность, что только укрепило его позицию.

Четвертое место занимает председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия.

Суд, в котором работает Джабурия, остается одним из самых инновационных в Украине, а под его руководством стал одним из лидеров цифровизации судебных процессов. Проект «Электронный суд» здесь был реализован в полной мере, а сам суд обеспечивает прозрачность и удобство для участников судебных процессов.

Кроме того, его имя часто появляется в СМИ в контексте обсуждения судебных реформ, нововведений и актуальных административных разбирательств.

Пятую позицию в рейтинге занимает Игорь Артеменко, председатель Одесского апелляционного суда с февраля 2023 года.

Отмечается, что его суд выполняет ключевую функцию в правоприменительной практике, рассматривая значительное количество апелляций, в том числе резонансные дела.

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