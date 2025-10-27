Ключевые моменты:

В ночь на 27 октября над Украиной сбито и подавлено 66 из 100 беспилотников;

Зафиксированы попадания на 9 локациях;

Украинские силы продолжают оборонять Покровск. Противник активно штурмует город, пытаясь перерезать дороги и окружить обороняющихся;

За сутки Силы обороны уничтожили около 800 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

В ночь на 27 октября противник атаковал 100 ударными БПЛА. По данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

Ситуация на Покровском направлении

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские военные присутствуют в городе Покровск Донецкой области, за который в последний год идут упорные бои. Украинские военные пытаются не дать им закрепиться. Сообщение последовало после того, как на совещании руководства российского Генштаба с участием Владимира Путина было объявлено о «завершении окружения» ВСУ в районе Покровска.

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что украинские войска контролируют только северную часть Покровска, расположенную выше железнодорожной станции. Эта территория, по его словам, густо заминирована противником.

На остальной части города идут ожесточенные бои. Украинские подразделения, лишенные полноценного тыла и поддержки по флангам, противостоят небольшим, но мобильным штурмовым группам врага, которые пытаются прорваться между позициями защитников.

По западному направлению передовые подразделения противника, предположительно из состава 15-й мотострелковой бригады и 1441-го полка, удерживают линию Удачное – агрофирма «Ковалиха». Им удалось занять лесопосадки вдоль железной дороги в сторону Межевой и продвинуться до промзоны в западной части Покровска, где они перерезали дорогу на Павлоград.

Машовец отметил, что это продвижение создает серьезную угрозу всей обороне Покровско-Мирноградской агломерации. Расстояние между позициями врага на промзоне и в районе Красного Лимана составляет менее 9 километров.

При этом 51-я армия противника испытывает трудности с продвижением в районе Мирнограда, несмотря на отдельные успехи. Однако 2-я армия за последние недели заметно продвинулась и закрепилась в южных и западных районах Покровска.

На данный момент говорить об окружении украинских войск в Покровске и Мирнограде нельзя, но угроза реальна. Если враг продвинется еще примерно на 9 километров в северо-восточном направлении, то риск замыкания кольца вокруг защитников значительно возрастет.

По оценке Машовца, бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию входят в решающую фазу. Если противнику удастся развить наступление, существует риск потери всего района обороны и возможного окружения части украинских подразделений.

Что произошло на фронте за сутки

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» зачистили от россиян село Егоровка в Днепропетровской области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины (СтратКом).

Бойцы полка «Скала» уничтожили десятки оккупантов в селе и на подступах к нему. После зачистки они подняли в селе украинский флаг.

Накануне в Генеральном штабе подтвердили, что украинские войска, действующие на Очеретином участке, восстановили контроль над двумя населенными пунктами – Кучеров Яр и Сухецкое.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

По данным Генштаба ВСУ, вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемые авиабомбы. Кроме того, осуществил 4039 обстрелов, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе.

В ответ Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы.

Также уничтожено:

800 оккупантов,

два танка,

три боевые бронированные машины,

34 артиллерийские системы,

одну реактивную систему залпового огня,

138 единиц автомобильной техники оккупантов.