Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 28 октября до 19:00-22:00 осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.

Центральный РЭС

Работы до 22:00:

  • Бажана, 58, 62/2, 63/1, 64А,
  • Бассейная, 4,
  • О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40
  • В, Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2–21,
  • Цветочная, 12-21,
  • Платановая,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Рихтера, 67 — 109.

Читайте также: Одесская область готовится к блэкаутам: созданы алгоритмы действий

Работы до 19:00:

  • Б. Хмельницкого, 23-66,
  • пер. 1-й Бассейный, 10-23,
  • пер. 1-й, 2-й Бузковый,
  • пер. 1-й Водопроводный, 4-13,
  • 2-й Бассейный, 2- 18,
  • пер. 2-й Водопроводный 2, 4,
  • пер. 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
  • пер. Бузковый, 2/корп.2,
  • пер. Ватманский, 1-6,
  • пер. Ковровый, 5,7,
  • проезд Бузковый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • 1а-6а Садовая,
  • 1-а Пересыпская, 1;
  • 4-а Пересыпская, 1-36б;
  • 28-й Бригады, 2,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Академика Заболотного, 43-51, 54-67/КОРП.2,
  • Академика Сахарова, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44;
  • Ананиевская, 1-26А;
  • Баиса Ярослава, 1-17, 23А;
  • Бардаха, 12,
  • Блажка Виталия, 1- 5,
  • Беляевская, 11, 11а,11б;
  • Боровского Николая,
  • Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Отечественная, 33,
  • Дальняя, 1-23,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • Донецкая, 1-123,
  • Дорожная, 1-22,
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Жевахова, 103, 111;
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
  • Каменяров, 112-118А, 124А, 295-309;
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Марсельская, 32-36,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенней, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134;
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Республиканская, 226-343а;
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • пер. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилева, 2-118,/а,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5А,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пер. Ионы Отаманского, 1-15,
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21,
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-19,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме