Ключевые моменты:
- Часть Одессы 28 октября до 19:00-22:00 осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
Центральный РЭС
Работы до 22:00:
- Бажана, 58, 62/2, 63/1, 64А,
- Бассейная, 4,
- О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40
- В, Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2–21,
- Цветочная, 12-21,
- Платановая,
- Прохоровская, 51-61,
- Радостная, 114, 116,
- С. Рихтера, 67 — 109.
Работы до 19:00:
- Б. Хмельницкого, 23-66,
- пер. 1-й Бассейный, 10-23,
- пер. 1-й, 2-й Бузковый,
- пер. 1-й Водопроводный, 4-13,
- 2-й Бассейный, 2- 18,
- пер. 2-й Водопроводный 2, 4,
- пер. 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
- пер. Бузковый, 2/корп.2,
- пер. Ватманский, 1-6,
- пер. Ковровый, 5,7,
- проезд Бузковый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- 1а-6а Садовая,
- 1-а Пересыпская, 1;
- 4-а Пересыпская, 1-36б;
- 28-й Бригады, 2,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Академика Заболотного, 43-51, 54-67/КОРП.2,
- Академика Сахарова, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44;
- Ананиевская, 1-26А;
- Баиса Ярослава, 1-17, 23А;
- Бардаха, 12,
- Блажка Виталия, 1- 5,
- Беляевская, 11, 11а,11б;
- Боровского Николая,
- Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Отечественная, 33,
- Дальняя, 1-23,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- Донецкая, 1-123,
- Дорожная, 1-22,
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Жевахова, 103, 111;
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
- Каменяров, 112-118А, 124А, 295-309;
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 32-36,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенней, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134;
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Республиканская, 226-343а;
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- пер. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74-119,
- Штилева, 2-118,/а,
- С. Ядова, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5А,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Одесский, 3-7,
- пер. Ионы Отаманского, 1-15,
- пер. Станишевской Марии, 1А-21,
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-19,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
