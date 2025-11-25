Ключевые моменты:

Аукцион по продаже завода не состоялся из-за отсутствия участников.

Основные причины – большие долги предприятия, потребность в значительной модернизации и крупных инвестициях.

Фонд госимущества планирует повторно выставить завод на продажу с более низкой стартовой ценой.

Заплатить долги и инвестировать 500 миллионов гривен

Аукцион по продаже Одесского припортового завода был запланирован на 25 ноября. К слову, стартовая цена предприятия составляет 4,49 миллиарда гривен. Аукцион так и не состоялся, а все из-за отсутствия участников.

Такую ситуацию объясняют тем, что у ОПЗ большие долги – более 366 миллионов гривен. Кроме этого, завод нуждается в значительной модернизации и инвестициях. Однако это еще не все: будущий собственник обязан вложить не менее 500 миллионов гривен в развитие предприятия и соблюдать экологические нормы.

Соответственно, Фонд государственного имущества планирует повторно выставить завод на продажу. Правда, рассматривают возможность постепенного понижения стартовой цены. Таким образом, надеются привлечь большего количества покупателей. Новая дата аукциона будет объявлена ​​после обновления условий продажи.

Справка «Одесской жизни»

Одесский припортовый завод – один из крупнейших химических комплексов Украины. До войны это предприятие производило аммиак, карбамид и удобрения. С 2021 года химпроизводство на заводе приостановлено.

Добавим, что история ОПЗ началась в 1974 году. В течение 1978-1988 годов предприятие расширялось: запускались новые производственные агрегаты, приходилась в порядок инфраструктура для хранения и транспортировки продукции, а также агрегаты для производства карбамида и метанола. Завод работал по технологиям международных компаний, включая США, Голландию и Германию.