Ключевые моменты:

Стартовая цена базы в Белгород-Днестровском районе составляет почти полтора миллиона гривен.

База продается в районе, где пляжи официально закрыты.

Продажа не первая: базу уже выставляли на аукцион в январе 2024 года, но без успеха.

Фонд госимущества также продают другие базы в Одесской области.

Не впервые продают «Ракету»

Стартовая цена базы отдыха в Одесской области составляет 1 328 427 гривен без НДС. Купить «Ракету» можно на электронном аукционе. К слову, прием заявок завершается 1 декабря, а сами торги стартуют 2 декабря в 12:55.

Будущий владелец базы отдыха получит здание площадью более 450 квадратных метров и несколько временных сооружений примерно по 30 квадратных метров каждое. Также есть уборная площадью 41,9 кв. м, резервуар на 11,9 кв. м и ограждение длиной 377 метров.

Организаторы торгов уверяют, что база отдыха «Ракета» сохранила все инвентарные объекты в удовлетворительном состоянии, а территория идеально подходит как для комфортного отдыха, так и для реализации коммерческих проектов. Правда, это уже не первая попытка продать эту недвижимость. В январе 2024 года Фонд госимущества уже выставлял базу на аукцион. Но желающих приобрести заброшенную «Ракету» не оказалось.

Еще одна база отдыха ищет нового владельца

Добавим, что в Одесской области не впервые приватизируют и выставляют базы отдыха на продажу. К примеру, недавно Фонд государственного имущества объявил аукцион на приватизацию похожей базы «Наука», расположенной между городом Южное и селом Коблево на побережье Черного моря. Общая площадь базы составляет более 912 квадратных метров, территория полностью огорожена и оборудована собственной электроподстанцией. К слову, на территории комплекса есть 22 деревянных домика для отдыхающих, персонала, администрации и конференц-зал. Кроме этого, 3 деревянных домика используются как склады. Также здесь есть две уборные с душевыми, стоянка для автомобилей, огороженная забором, площадка для мусора, пожарные баки, цистерна для технической воды, резервуар для питьевой воды и трансформаторная подстанция.

Стартовая цена базы отдыха «Наука» – 204 419 гривен без НДС. Аукцион состоится 28 ноября 2025 года, заявки принимаются до 27 ноября.