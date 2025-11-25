Ключевые моменты:

26 ноября в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения во всех регионах.

В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.

По данным «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут завтра действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей.

По обновленной информации ДТЭК, графики на завтрашний день будут следующими:

Правда, графики могут измениться завтра в течение дня. Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

