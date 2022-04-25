Руководителей ОПЗ отстранили от работы из-за премий

В Наблюдательном совете Одесского припортового завода приняли решение отстранить от работы исполняющего обязанности председателя правления и двух членов правления.

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Руководители предприятия в военное время выписали себе премий на сумму около 7 млн грн.

В связи с этим 23 апреля на заседании Наблюдательного совета ОПЗ было принято решение отстранить этих лиц от служебных обязанностей.

Отмечено, что свое решение они о начислении премий они не согласовывали с Наблюдательным советом.

«Мы призываем должностных лиц, фактически получивших средства, немедленно вернуть их компании», – говорится в заявлении.

Документацию о начислении премий проверят, после чего состоится еще одно собрание. Предварительно это произойдет 26 апреля.

«Юридическая сторона вопроса требует быстрого изучения, а в отношении моральной стороны – все понятно, такие действия недопустимы», – говорят в совете.

ОПЗ не работает с сентября 2021 года. А после начала войны там начались работы по консервации предприятия.