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Запуск ОПЗ в июне не состоится по важной причине

Запуск ОПЗ в июне не состоится по важной причине

Одесский припортовый завод не сможет возобновить свою работу с 1 июня, как это было запланировано. Причина — угроза ракетных обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«При обстоятельствах, не зависящих от менеджмента АО «ОПЗ», запуск производственных мощностей предприятия для производства химической продукции АО «ОПЗ» на 1 июня 2022 года стал невозможен, так что и финансовая ситуация, в которой оказался завод из-за войны россии против Украины, остается крайне сложной и нестабильной», — отметили на ОПЗ.

Руководство завода сообщило, что специалистами завода был заранее отработан и утвержден план проведения работ к пуску завода, принимались меры по дополнительному привлечению необходимого количества ведущих специалистов предприятия к выполнению определенных задач. Работниками финансово-экономического управления был отработан рабочий проект бюджета и расчеты по оплате труда заводчанам и т.д.

Но пока это невозможно реализовать.

«Особой угрозой для работы предприятия являются ракетные обстрелы, которые наносят враг по Одесщине и пытаются уничтожать важные объекты инфраструктуры. Эти акты агрессии представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью работников завода и вызывают существенные риски для экологической безопасности региона», — говорится в сообщении.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что руководителей ОПЗ отстранили от работы из-за премий, которые оно себе выписало во время простоя из-за войны. В дельнейшем миллионные суммы были возвращены на счета предприятия.

Источник: Избирком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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