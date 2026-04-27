Ключевые моменты:

В парке Шевченко «поселились» 27 «именных» дубов – их высадили экоинспекторы.

Таким образом Одесса присоединилась к всеукраинскому движению «Шевченко объединяет Украину».

Эти деревья вырастили из желудей того самого дуба, который неразрывно связан с именем Кобзаря.

Традиция живет уже четвертый год: по всей стране в каждом регионе высаживают ровно по 27 дубов.

Как сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа, это мероприятие стало частью всеукраинской инициативы «Шевченко объединяет Украину», которая объединяет регионы страны через экологические действия – высадку деревьев с историческим символическим значением.

«Эти саженцы дубов выращены из желудей дерева, связанного с именем Тараса Шевченко. Вместе с саженцами в городское пространство переносится не только зелень, но и культурная память. В каждом дереве заложена связь между местами, людьми и временем», – рассказали в ведомстве.

Акция уже стала традицией и проводится четвертый год подряд во всех областях Украины. Ежегодно в каждом регионе высаживают по 27 дубов – по количеству областей страны.

В экоинспекции уверены: со временем эти деревья изменят облик парка, сформируют новый ландшафт и подарят прохладу гостям. Но самое важное – это напоминание о том, что забота об окружающей среде измеряется не громкими лозунгами, а реальными делами, которые будут расти вместе с нами, напоминая о важном.

