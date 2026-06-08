Ключевые моменты:

Открытие «Парка фонарей» состоится 12 июня в Одессе.

Для гостей подготовят более 30 масштабных световых локаций и фотозон.

Локация будет работать ежедневно с 20:30 до 23:00 до 9 августа 2026 года.

Организаторы подготовили для одесситов и гостей города более 30 тематических локаций для прогулок и ярких кадров. Среди самых ожидаемых инсталляций – «Туннель влюбленных», «Магические коты» и огромный «Золотой дракон».

«Парк фонарей уже побывал во многих городах Украины и за рубежом, и мы видели, насколько тепло его воспринимают зрители. Для нас важно создавать пространство, где люди могут отдохнуть, побыть вместе и получить радостные эмоции», – отмечает организатор проекта, основатель компании Unipark Денис Погорелко.

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Развлечения, файер-шоу и график работы

Помимо самих световых экспозиций, в парке обустроят уютные зоны отдыха, фудкорты и интерактивные развлечения для детей и взрослых. Каждую пятницу, субботу, воскресенье, а также в праздничные дни посетителей будут удивлять специальными световыми и файер-шоу.

Выставка будет принимать гостей ежедневно до 9 августа 2026 года. Время работы: с 20:30 до 23:00.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе парка.

Бесплатный вход предусмотрен для детей до 3 лет и людей с инвалидностью I-II групп. Также во время работы «Парка фонарей» состоится социальный день с бесплатным входом для детей-сирот, участников боевых действий и их детей, а также семей погибших военнослужащих. Дату организаторы обещают сообщить дополнительно и призывают следить за анонсами.

«Парк фонарей» экономит свет

В условиях нынешней ситуации с энергетикой организаторы отдельно подчеркивают: иллюминация не станет обузой для энергосистемы города. Все фонарики потребляют минимальное количество электроэнергии и работают исключительно в энергосберегающем режиме. Кроме того, все инсталляции выполнены из экологически чистых материалов с применением самых современных технологий.

Инициаторы проекта приглашают всех окунуться в сказку:

«Тысячи огоньков. Сказочные герои. Магические локации. И вечера, которые запоминаются надолго. Парк Фонарей – это не просто прогулка. Это отдельный мир, в который хочется вернуться снова. Одесса, встречаемся 12 июня в Парке Преображенский».

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Источник: УСИ