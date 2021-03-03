3 марта мы отмечаем Всемирный день писателя. Это повод для того, чтобы еще раз вспомнить о самых известных литературных деятелях Украины.

Совсем недавно мы отмечали 150-летие со дня рождения Леси Украинки, а 9 марта нас ждет еще одна памятная дата – 207 лет со дня рождения Тараса Шевченко. У одесситов есть и своя причина вспомнить этих украинских гениев – их связь с нашим городом.

Леся Украинка не раз бывала в Одессе, а у Шевченко здесь жили близкие друзья, с которыми он вел оживленную переписку. Сегодня мы расскажем о неизвестных страницах биографии украинского Кобзаря.

9 марта 2021 года мы будем отмечать 207 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Его растиражированный «портрет», с которым знакомили детей в советских школах, ни в малейшей степени не соответствует настоящему образу украинского Кобзаря. Поэт был живым человеком со своими достоинствами и недостатками, и вел совсем не такой образ жизни, как мы привыкли себе представлять.

Шевченко – модный художник

Тарас уехал из Украины еще подростком. Сначала он жил в Вильнюсе, где обучался живописи, а потом перебрался в Петербург. Столичная жизнь юноше понравилась – приемы, литературные салоны, интересное общение, а еще – учеба в Императорской академии художеств. Тарас проводил вечера среди петербургской интеллигенции, и более того – был желанным гостем в домах многих российских аристократов. И приглашали его не просто, чтобы посмотреть на украинского самородка.

Шевченко был очень образованным человеком, который совсем не за красивые глаза в 45 лет получил звание академика. В молодости он много учился – изучал античную и украинскую историю, философию, теорию искусства. Возможно, многих это удивит, но Шевченко свободно говорил по-французски, по-польски и никогда не жил за чужой счет. Он был достаточно известным художником, и за заказы ему хорошо платили, а кроме того, он получал стипендию от Общества поощрения художников.

Поэт и светский «лев»

Шевченко хорошо вписался в светское общество. Он не жалел денег, чтобы всегда выглядеть по последней моде. Среди предметов его гардероба были модные костюмы, парижские галстуки, цилиндры, дорогущий прорезиненный плащ-макинтош и даже енотовая шуба. Как писал друг Шевченко художник Иван Сошенко, «… в него вселился светский бес».

Впрочем, Тарас Григорьевич любил удивлять и эпатировать окружающих и не раз появлялся в том самом кожухе и шапке, которые хорошо знакомы нам по его портретам. И подобное изображение Шевченко впервые появилось в первом издании «Кобзаря» в 1840 году, когда поэту было всего 26 лет.

Столичная светская жизнь предполагала отличное воспитание, учтивость, обходительность и галантность, и Шевченко вполне владел этой сложной наукой. Не чурался Кобзарь и женского общества. Исследователи его творчества утверждают, что за свою жизнь поэт влюблялся шесть раз. И среди его возлюбленных были не только женщины простого происхождения, но и дворянки, которые отвечали ему взаимностью.

Ранее мы рассказывали о том, как в годы Второй мировой войны во Франции в составе Движения Сопротивления против гитлеровской армии сражались целых два украинских батальона — имени Ивана Богуна и имени Тараса Шевченко.

Тарас – меломан

Одной из слабостей Шевченко была классическая музыка – он любил Гайдна, Бетховена, Шопена, Моцарта и Россини. Любимым инструментом поэта была виолончель, он часто повторял: «Если бы я был дважды рабом, я бы за этот инструмент продал себя в рабство в третий раз».

Другой слабостью Кобзаря были хорошие алкогольные напитки. Самым любимым был ром, который тогда достать было нелегко и стоил он недешево. Обычно Тарас Григорьевич доливал его в чай, причем в немалых количествах, однако допьяна никогда не напивался.

Когда после помилования Шевченко вернулся в Петербург, он занялся модным в то время искусством – выжиганием по цинку. Жил он в том же помещении, где работал, и постоянно дышал вредными испарениями. А так как Шевченко много лет страдал стенокардией, это основательно подорвало его здоровье, и в 47 лет поэта не стало.

Источники: novakahovka.city; vogue.ua; bit.ua.

Ранее мы писали, как в день 220-летнего юбилея Тараса Шевченко поэта «посвятили в одесситы», надев на памятник праздничную белую рубашку с морским воротником и красным поясом.