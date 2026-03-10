Ключевые моменты:
- В Одессе прошла акция «Обменяем конфеты на стихи Шевченко» к дню рождения поэта.
- Жители и гости читали любимые строки и получали сладкие подарки.
- Организатор – областное отделение общественной организации «Захист держави».
- В этом году к акции присоединились и другие города Украины.
Организатором акции «Обменяем конфеты на стихи Шевченко» выступило областное отделение общественной организации «Захист Держави». Одесситы и гости города охотно останавливались, чтобы процитировать знакомые с детства строки.
По словам представителя ОО «Захист Держави» Сергея Сарафанюка, творчество поэта сегодня приобрело новые смыслы.
«Даже через 212 лет слова Шевченко остаются актуальными. А во время войны слово Кобзаря становится настоящим оружием!» – отметил активист.
Стоит подчеркнуть, что такая инициатива становится для нашего города традиционной – общественники проводят ее второй год подряд. В этом году одесский опыт оказался заразительным: к акции «конфеты за стихи» присоединились и другие города Украины.