Ключевые моменты:
- Инцидент произошел днем в среду, 10 июня, на оживленной Николаевской дороге.
- Дорожное покрытие провалилось внезапно прямо во время движения транспорта, заблокировав один из автомобилей.
Как сообщают очевидцы в местных одесских пабликах, асфальт просел мгновенно.
Судя по опубликованным кадрам, в яму по самое крыло ушло переднее левое колесо хетчбэка Ford. Водитель автомобиля просто не успел среагировать на внезапно появившуюся под колесами пустоту.
На фото и видео с места происшествия видно, что под верхним слоем асфальта образовался глубокий подмыв почвы.
Информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, ранее подобный провал зафиксировали на оживленном участке улицы Генуэзской в районе Аркадии.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, какие районы Одессы могут провалиться: что происходит под городом.