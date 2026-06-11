Ключевые моменты:

Инцидент произошел днем в среду, 10 июня, на оживленной Николаевской дороге.

Дорожное покрытие провалилось внезапно прямо во время движения транспорта, заблокировав один из автомобилей.

Как сообщают очевидцы в местных одесских пабликах, асфальт просел мгновенно.

Судя по опубликованным кадрам, в яму по самое крыло ушло переднее левое колесо хетчбэка Ford. Водитель автомобиля просто не успел среагировать на внезапно появившуюся под колесами пустоту.

На фото и видео с места происшествия видно, что под верхним слоем асфальта образовался глубокий подмыв почвы.

Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, ранее подобный провал зафиксировали на оживленном участке улицы Генуэзской в районе Аркадии.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, какие районы Одессы могут провалиться: что происходит под городом.