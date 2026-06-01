Ключевые моменты:

Чаще всего военным задерживают или недоплачивают боевые выплаты в 70 и 100 тысяч гривен, а также компенсации во время лечения после ранения.

Программа «Контракт 18-24» тоже вызывает споры: военные жалуются на сложности с получением обещанного миллиона гривен.

Судебное решение не гарантирует быстрой выплаты денег: юристы говорят о многомесячных и даже многолетних задержках из-за нехватки финансирования.

У военных есть всего три месяца для обращения в суд по поводу недополученных выплат, и пропуск этого срока становится одной из самых распространенных ошибок.

Тема денежного обеспечения военных снова стала одной из самых обсуждаемых после заявлений правительства о будущей реформе армии и возможном повышении выплат для пехоты и боевых командиров. Однако на практике многим военнослужащим уже сегодня приходится через юристов и суды добиваться средств, гарантированных действующими постановлениями и нормами Минобороны. Материал подготовлен на основе консультаций с юристами, сопровождающими дела военных, а также информации центров бесплатной правовой помощи и данных об актуальных размерах выплат по состоянию на май 2026 года.

Что чаще всего недоплачивают?

Логично, что военные в случае нарушения права на получение положенных им выплат обращаются прежде всего к юристам. За ответами мы тоже пошли к ним.

Выяснилось, что никаких вопросов не возникает разве что при выплате базового обеспечения («двадцатка») — его предоставляют вовремя и в полном объеме. Практически со всеми другими гарантированными выплатами возникают проблемы.

Чаще всего недоплачивают так называемые боевые и окопные (100 тысяч и 70 тысяч). Многие судятся за выплаты на период стационарного лечения после ранения. Ведь при наличии ПМК (Первичная медицинская карточка или «форма 100») и справки об участии в боевых действиях («приложение 5») военному положено по 100 тысяч гривен за каждый месяц лечения и на всё время реабилитационного отпуска. Выплачивают не всегда.

Есть проблемы и с единовременной денежной помощью по инвалидности, полученной вследствие прохождения службы. Предоставить её должны в течение месяца, однако затягивают по 8-9 месяцев, «потому что очередь». ТЦК часто намеренно затягивают дело, требуют документы и справки, которые вообще-то не предусмотрены.

— И это затягивание идет сверху, из Минобороны. Именно оттуда приходит ответ «доработать пакет документов», который потом приходится обжаловать через суд, потому что он противоречит закону, — отметили в одной из юридических компаний.

С юными миллионерами не всё гладко

С разрекламированной программой «Контракт 18-24» для молодежи, не подлежащей обязательной мобилизации по возрасту, тоже не всё хорошо. Молодым военным обещали дополнительный миллион гривен при условии, что они прослужат один год в пехоте (или два года в подразделениях БпЛА). Военнослужащие, проходившие службу по этому контракту, жалуются на миллион причин, которые придумывают, лишь бы не выплачивать деньги. То боевых выходов недостаточно, то год какой-то неполный.

— Но если есть полгода боевых выходов или ранение во время выполнения задач, то военный уже имеет право на эти деньги. И даже если боевых выходов набегает только месяц или два, бойцу должны выплатить часть от того миллиона пропорционально количеству месяцев, которые он отслужил, — объясняют в юридической консультации «Гончаренко центр».

Куда обращаться за помощью?

Среди военных распространено мнение, что центры бесплатной правовой помощи могут предоставить только разовую консультацию. То есть юриста, который будет вести твоё дело столько, сколько нужно, и в полном объеме, можно найти только за деньги. Это не совсем так.

— Например, мы юридическое сопровождение не осуществляем, — объяснили в юрконсультации «Гончаренко центр». — Но можем бесплатно написать адвокатский запрос или депутатское обращение — это имеет вес и часто приносит даже больше пользы. Иногда оказывается, что человеку отказали в выплатах, потому что не хватило простой справки, истории болезни или какого-то документа, который у военного есть, но он почему-то его не приложил. Здесь тоже достаточно нашей разовой консультации.

Судебные процессы могут тянуться годами и на каждом этапе требовать юридической поддержки, поэтому волонтерские и общественные юристы здесь не помогут.

Однако полное юридическое сопровождение — столько, сколько нужно! — предоставляют военным с УБД (удостоверением участника боевых действий) государственные центры бесплатной правовой помощи.

Нужны деньги, чтобы получить деньги

Платное юридическое сопровождение военных по вопросам получения денежных выплат стоит недешево. Цена рассчитывается по схеме «первичный взнос + процент от полученных денег в случае успеха». Первичный взнос составляет до 25 тысяч гривен, процент — до 20%.

Самую низкую цену среди популярных одесских юрфирм назвали в компании «Лига Лекс»: пять тысяч гривен сначала и 15% от суммы, которую удастся «выбить». Правда, военный юрист этой компании объяснил, что рассматривает такие вопросы скорее как гражданский долг и поддержку военных.

— Эти пять тысяч — разве что на бумагу, почтовые отправления и электроэнергию в офисе, то есть просто вернуть мои собственные расходы, — отметил он.

Распространенные ошибки военных

Самая распространенная ошибка военнослужащих — пропущенные сроки обращения с жалобами в суд. Ведь срок обращения с требованиями о перерасчете недополученных денег — три месяца. Точкой отсчета считается момент, когда человек узнал (или должен был узнать) о нарушении своих прав, то есть о том, что ему недоплатили деньги.

Суды считают, что отсчет начинается с того дня, когда военнослужащий получил на руки денежный аттестат, где перечислены все произведенные выплаты. Военнослужащие узнают об этой практике, когда уже поздно.

Тут некоторые юристы настаивают, что всегда можно обратиться в суд и восстановить сроки обращения, если были уважительные причины задержки. Другие же доказывают, что восстановление сроков — это спекуляции не совсем добросовестных коллег, которые планируют просто потянуть время и подзаработать.

Слишком доверять адвокатам — тоже ошибка. К сожалению, многие юристы злоупотребляют тем, что военные доверяют им больше, чем государству.

— Просматривайте все документы и уточняйте, за что именно вы платите, — напоминает юрист «Лига Лекс». — Потому что знаю случаи, когда люди нанимали адвоката для ведения дела, а им подсовывали договор просто об «ознакомлении с материалами дела». Или предлагали подписать чек якобы с авансом, а «чек» оказывался актом выполненных работ. Читайте внимательно отзывы в сети, прежде чем обращаться к юристу, их там немало. Собирайте информацию среди знакомых.

Решение суда можно и не выполнять!

Даже если всё сделать правильно, вовремя узнать о недополученных выплатах, вовремя обратиться и получить решение суда в свою пользу, это не гарантирует получения денег.

Потому что сейчас подобные решения судов в пользу военных массово не выполняются. Ведь все эти несвоевременные выплаты и недоплаты возникают прежде всего потому, что денег на всех у государства не хватает. Есть определенная сумма, которую выделяют на год для закрытия подобных вопросов, и она быстро заканчивается. Поэтому когда военная часть получает судебное решение выплатить деньги, она должна со своей стороны отправлять запросы в казначейство…

На самом деле этим редко кто занимается, вздыхают юристы. А если военная часть и озаботится, то ждать можно полгода, год, несколько лет… Добро пожаловать на новый круг.

Цифры. Денежное обеспечение военнослужащего (по состоянию на май 2026)

Базовое гарантированное — 20276 гривен/месяц.

В составе ПВО или в районе боевых действий («вторая линия») — +30000 гривен/месяц.

При участии в боевых действиях («первая линия») — +100000 гривен/месяц.

Справка «ОЖ»: куда обращаться?

Бесплатная правовая помощь военным

ОО «Юридическая сотня», тел. 0 (800) 308-100.

Юридическая консультация «Гончаренко центр», тел. (067) 204-22-06.

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области, тел. (048) 726-22-23.

