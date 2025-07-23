Ключевые моменты:

В Одессе второй день подряд проходят протесты против закона №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП;

Законопроект был принят Верховной Радой 22 июля и в тот же день подписан президентом Владимиром Зеленским;

Протестующие собрались в центре Одессы на Дерибасовской;

В то же время ГУР Украины предупреждает: Россия может использовать эти протесты для провокаций и дестабилизации ситуации в стране.

Акции протеста против скандального закона №12414 не утихают

Напомним, 22 июля 2025 года, депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №12414, согласно которому НАБУ и САП переходят в подчинение Генерального прокурора. Ранее эти органы считались единственными независимыми структурами, имевшими право расследовать коррупцию на всех уровнях власти.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский, несмотря на возмущение общественности, подписал этот законопроект.

Во вторник, 22 июля, в ряде украинских городов, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре и Львове, прошли массовые акции протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП. И сегодня, 23 июля, протесты продолжились.

«Второй день в Одессе проходит акция против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП», – сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

В Одессе протестующие собрались в центре города, на Дерибасовской, напротив Горсада.

О чем предупреждают украинцев в Управлении разведки

В то же время в Главном управлении разведки (ГУР) Украины предупреждают: российские пропагандисты и спецслужбы пытаются использовать протесты в Украине для подрыва способности сопротивляться агрессии РФ.

«Российские спецслужбы и пропагандисты тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности украинцев сопротивляться российской агрессии», – сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Западом вооруженной борьбы с агрессором.

«Для повышения градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы», – говорят в разведке.

В ГУР напоминают, что украинская нация «находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях».