Ключевые моменты:
- Перекрытие участка на улице Степной продлено до 30 октября 2025 года.
- Причиной ограничений является ремонт канализационного коллектора, проходящего под проезжей частью.
Детали ремонта и объезд
По информации Одесского городского совета, работы по ремонту канализационного коллектора на улице Степной продолжаются дольше, чем планировалось изначально. В связи с этим было принято решение продлить запрет движения транспорта на участке между улицами Овидиопольской и Стовповой.
Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать объездные пути, чтобы избежать пробок. Контроль за выполнением распоряжения и ходом работ возложен на заместителя городского головы Павла Вугельмана.
