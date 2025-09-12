Ключевые моменты:

Перекрытие участка на улице Степной продлено до 30 октября 2025 года.

Причиной ограничений является ремонт канализационного коллектора, проходящего под проезжей частью.

Детали ремонта и объезд

По информации Одесского городского совета, работы по ремонту канализационного коллектора на улице Степной продолжаются дольше, чем планировалось изначально. В связи с этим было принято решение продлить запрет движения транспорта на участке между улицами Овидиопольской и Стовповой.

Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и выбирать объездные пути, чтобы избежать пробок. Контроль за выполнением распоряжения и ходом работ возложен на заместителя городского головы Павла Вугельмана.

