Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.
Ключевые моменты:
- Заседание инициативной группы прошло в смешанном формате — онлайн и офлайн
- Совет станет официальной платформой для конструктивного взаимодействия бизнеса и власти
Что такое Региональный совет предпринимателей
Региональный совет предпринимателей должен стать ключевой платформой для обсуждения бизнес-инициатив, разработки предложений по улучшению делового климата и содействию инвестиционной привлекательности региона. Он объединит представителей бизнеса, общественных организаций и власти для совместной работы над развитием экономики Одесской области.
Одесская областная военная администрация поблагодарила всех участников процесса и подчеркнула важность совместной работы для стабильного экономического роста региона.
Для связи с бизнес-сообществом ОВА предлагает несколько каналов коммуникации:
- Чат-бот у Telegram
- Горячая линия: +380 63 100 0317
- Бизнес-чат в WhatsApp
- Facebook-страница
Читайте также:
- Наказали за сазанов и карасей: какой приговор получил рыбак в Одесской области
- За неделю возле Одесчины зафиксировали девять землетрясений
- Почти 3,5 миллиона деревьев планируют высадить в Одесской области до конца года
Спросить AI: