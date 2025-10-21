Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

Ключевые моменты:

Заседание инициативной группы прошло в смешанном формате — онлайн и офлайн

Совет станет официальной платформой для конструктивного взаимодействия бизнеса и власти

Что такое Региональный совет предпринимателей

Региональный совет предпринимателей должен стать ключевой платформой для обсуждения бизнес-инициатив, разработки предложений по улучшению делового климата и содействию инвестиционной привлекательности региона. Он объединит представителей бизнеса, общественных организаций и власти для совместной работы над развитием экономики Одесской области.

Одесская областная военная администрация поблагодарила всех участников процесса и подчеркнула важность совместной работы для стабильного экономического роста региона.

Для связи с бизнес-сообществом ОВА предлагает несколько каналов коммуникации:

Читайте также: