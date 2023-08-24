От Кравчука до Зеленского: чем запомнились президенты независимой Украины

За 32 года независимости Украина пережила исторических событий на век вперед. Инфляция, безработица, отказ от ядерного оружия, начало господства олигархии, Оранжевая революция, мировой кризис, Революция достоинства, незаконная аннексия Крыма, АТО на Донбассе, эпидемия коронавируса и полномасштабная война с россией. «Одесская жизнь» вспоминала, какую роль сыграли во всем этом украинские президенты.

Леонид Кравчук: безработица, инфляция и рэкет

Первый президент Украины возглавлял страну всего 32 месяца — с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994-го. За это время Украина пережила гиперинфляцию, большой экономический кризис, безработицу и рэкет.

Чтобы как-то выжить, люди массово начали заниматься мелкой торговлей. Так в словаре появилась «кравчучка» — шутливое название тележки. В 1993 году из-за крупнейшей забастовки шахтеров на Донбассе эпоха Кравчука завершилась. В мае 2022 года первый президент скончался от продолжительной болезни.

Что подписал и принял

8 декабря 1991 года подписал «Беловежское соглашение» о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ). С тех пор его стали называть «отцом Независимости».

3 августа 1992 года подписал «Массандровские соглашения» о разделе Черноморского флота. Через несколько лет россия заберет лучшие корабли, так и не покинув украинский Севастополь.

14 июня 1994 года подписал «Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским союзом», заложив основу нашей европейской интеграции.

Леонид Кучма: олигархия, газ и Гонгадзе

Леонид Данилович единственный, кто руководил государством два срока,

— с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года. При нем Украина обрела политическую и экономическую стабильность, улучшился уровень жизни граждан. Однако массовая приватизация промышленных предприятий сформировала круг олигархов, а взамен на стабильные цены на топливо мы стали зависимы от государства-террориста. Самый громкий скандал во время президентской деятельности Леонида Кучмы — убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Эта история привела к протесту «Украина без Кучмы».

Что подписал и принял

5 декабря 1994 года подписал «Будапештский меморандум» об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии суверенитета от США, Великобритании и россии.

2 сентября 1996 года подписал указ, которым денежной единицей Украины стала гривня.

31 мая 1997 года подписал «Договор о дружбе» между Украиной и Россией.

28 мая 1997 года заключил соглашение о разделе Черноморского флота до 2017 года.

9 июля 1997 года подписал «Хартию об особом партнерстве между Украиной и НАТО», а в 2002 году — «План действий Украина-НАТО».

8 октября 1999 года подписал соглашение о передаче россии стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет в обмен на погашение задолженности за газ.

Виктор Ющенко: революция, евроинтеграция и кризис

Виктор Ющенко пришел к власти в результате Оранжевой революции в 2004 году. Пробыл президентом Украины один срок — с 23 января 2005 года по 25 февраля 2010-го. Его правление запомнилось политикой, направленной в сторону Европы и без россии. Также при Ющенко начала действовать новая Конституция Украины с усиленной ролью парламента. Президент запомнился возрождением памяти о Голодоморе и строительством мемориального комплекса в Киеве.

Что подписал и принял

4 июня 2005 года вместо вступительных экзаменов поручил Минобразования ввести Внешнее независимое оценивание (ВНО).

С 20 июля 2005 года по 17 июня 2009-го проводилась ликвидация ГАИ.

5 марта 2007 года начал переговоры о «Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС».

16 мая 2008 года Украина стала членом Всемирной торговой организации.

23 августа 2008 года пытался получить «План действий по членству в НАТО», позже безвизовый режим с ЕС и Томос об автокефалии украинской церкви.

Виктор Янукович: коррупция, обман и Майдан

Беглец и беспредельщик — таким оказался четвертый президент Украины. Виктор Янукович был главой государства с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года. Он запомнился принятием закона о региональном языке, коррупцией и ложными надеждами. Янукович заявлял, что Украина имеет целью присоединиться к Европейскому союзу, но в итоге всех обманул. Это привело к Майдану, потере Крыма и Донбасса, а в итоге — к войне. Испугавшись народной расправы, 22 февраля 2014 года Янукович сбежал в Ростов-на-Дону.

Что подписал и принял

21 апреля 2010 года подписал «Харьковские соглашения», продлив срок пребывания российского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ.

15 июля 2010 года убрал из законодательства упоминание о стремлении Украины интегрироваться в НАТО.

21 ноября 2013 года отказался подписывать «Соглашение об ассоциации Украины с ЕС», что вывело людей на Майдан.

1 марта 2014 года обратился к путину с просьбой применить вооруженные силы для восстановления «мира, законности и правопорядка» в Украине.

Петр Порошенко: безвиз, Томос и декоммунизация

Петр Порошенко весь свой президентский срок провел в условиях вооруженного конфликта — с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019-го. При нем был принят закон «О Государственном языке», запрещена коммунистическая партия и начата декоммунизация и децентрализация, начали работу реорганизованные правоохранительные органы (Нацполиция, НАБУ и ГБР).

Что подписал и принял

5 сентября 2014 года заключил «Минские соглашения», чтобы приостановить активные боевые действия на Донбассе.

27 июня 2014 года подписал «Соглашение об ассоциации с ЕС» и выполнил требования для получения безвизового режима для Украины.

11 июня 2017 года для украинцев начал действовать долгожданный безвиз.

26 ноября 2018 года ввел военное положение из-за инцидента в Черном море.

6 декабря 2018 года приостановил «Соглашение о дружбе и сотрудничестве» с россией.

5 января 2019 года получил Томос об автокефалии ПЦУ.

21 февраля 2019 года закрепил в Конституции Украины курс на вступление в НАТО и ЕС.

Владимир Зеленский: неприкосновенность, коронавирус и война

Шестой президент Украины на посту — с 20 мая 2019-го. Деятельность начал с роспуска парламента. Главные задачи: мир на Донбассе, снижение тарифов, снятие депутатской неприкосновенности, расследование резонансных преступлений и борьба с олигархией. Однако на его президентский срок выпали коронавирус, карантин и полномасштабная война. Сейчас большую часть своего времени Зеленский уделяет вопросам войны и ищет поддержки за рубежом.

Что подписал и принял

3 сентября 2019 года подписал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, подписал закон об импичменте, принятый 10 сентября 2019 года.

6 февраля 2020 года вместе с Министерством цифровой трансформации презентовал приложение «Дія».

31 марта 2020 года подписал закон «О рынке земли», по которому украинцы могут покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

1 августа 2020 года ввел «рынок газа», теперь потребители могут выбирать поставщика сами.

22 июля 2022 года аннулировал лицензии телеканалов, принадлежавших олигархам.

1 сентября 2021 года запустил налоговую амнистию.

24 февраля 2022 года ввел военное положение, после чего последовала мобилизация, а также ряд новых законов, соответствующих этому времени.

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