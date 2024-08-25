Военный медик, протестовавший из-за плохой еды в одесской больнице, прекратил голодовку (видео)

Об этом он сообщил накануне вечером в своем Телеграм-канале.

Петр Конопля показал, что ему подали гречневую кашу, которая уже не была «похожа на клей», и сладкий чай. И отведав каши, мужчина остался весьма доволен.

Военнослужащий также рассказал, что после разразившегося скандала в больнице произошли некоторые изменения, во всяком случае, кормить пациентов стали намного лучше.

По словам Петра, сейчас в больничной столовой на каждом столе лежат фрукты, овощи, есть дыни, арбузы, апельсины, яблоки. Правда, при этом он отметил, что пока что улучшения произошли благодаря поддержке волонтеров.

«Мне понравилось, хорошо, но это все обеспечили волонтеры… Мы сейчас договорились о том, что эта больница сливается с другой больницей, где кейтеринг и готовят очень вкусно», – рассказал военный.

Напомним, 21 августа военный медик Петр Конопля объявил голодовку из-за невыносимых условий в психиатрической больнице. После этого Комиссия департамента здравоохранения Одесской ОВА заявила о проверке информации, и выяснения причин обстоятельств.

Как заявил посетивший медучреждение глава областной военной администрации Олег Кипер, уже объявлен тендер на предоставление питания пациентам психиатрической больницы, которых ранее кормил местный пищеблок.

«Сейчас переходной период. Месяч-полтора, чтобы как в других больницах перейти на обслуживание специализированных компаний, которые будут приезжать и кормить пациентов должным образом», – заверил Кипер.

На данный момент не ясно, насколько улучшится питание пациентов, когда этим вопросом займутся частные фирмы.

Тем не менее, Петр Конопля, который проходит лечение после четвертого ранения и предал огласке сложившуюся ситуацию, заявил, что поверил обещаниеям Кипера и прекращает ранее объявленную голодовку.