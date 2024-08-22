В Минздраве проверят психиатрическую больницу, где военный объявил голодовку

Напомним, 21 августа военный медик Петр Конопля объявил голодовку из-за невыносимых условий в психиатрической больнице

Чтобы исправить ситуацию, заведение оперативно посетил заместитель председателя Одесской областной военной администрации. Он сообщил, что больница недавно присоединилась к Одесскому областному центру психического здоровья, который находится в собственности Одесского областного совета. Администрации медучреждения поручено принять меры для обеспечения пациентов надлежащими условиями лечения. Ведь согласно данным Национальной службы здоровья Украины больница имеет все необходимые ресурсы для этого.

— Безусловно, то, что мы сегодня можем увидеть здесь, потребует более детального изучения. Я уверен, что руководителем будет принято решение о назначении проверки. Я уверен и буду очень советовать все же отойти от старых стереотипов, которые являются пережитками социалистического строя — пищеблоки и самостоятельное питание. Провести прозрачный тендер, определить победителя, определить организацию, которая профессионально занимается питанием не только пациентов, но и школьников, и офисных работников, и пациентов. Я считаю, что медицинское учреждение сегодня должно заниматься только медициной, заявил заместитель председателя Одесской ОГА Харлов Александр

Руководитель психиатрической больницы в свою очередь сообщил, что решение принимать военных в больнице было устным. Деньги на питание, в котором нуждаются военные — не предоставляются, к тому же и условий для приготовления такой пищи нет. Поэтому все питаются диетической пищей, которая рассчитана на пациентов, больных психическими расстройствами.

— У нас свое меню, у нас свои порционки, у нас свои методы и способы приготовления этой пищи. А военные требуют более усиленного питания. Мы на это не имеем ни финансовых ресурсов, ни технических ресурсов. Обратите внимание, диет-стол, которым питаются наши пациенты, имеет особый способ приготовления пищи. Распаренный, разваренный, кашеобразный. Потому что наши пациенты, принимая специализированные лекарства, очень часто страдают расстройствами желудка. Поэтому диет-стол подбирается нашим пациентам так, чтобы им было легко переваривать эту пищу, — заявил генеральный директор Центра психического здоровья Константин Рябухин

Сам военный Петр Конопля сообщил «Одесской жизни», что в ближайшие десять дней должны пройти все проверки и ожидаются изменения, однако, мужчина не верит в это и продолжит голодать, пока не увидит конкретных результатов.

— Ни к чему не пришли. Я даже не верю что что-то изменится. Я буду давить дальше, я не буду есть, пока не произойдет то, чего я хочу. И даже после того, как меня выпишут — мне будут докладывать, как здесь. Потому что это рано или поздно должен кто-то исправить, — сообщил боевой медик, Петр Конопля.