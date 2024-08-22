В Одессе военный медик объявил голодовку из-за невыносимых условий в психиатрической больнице

«Фруктов, овощей, свежего мяса вообще не бывает»

В своем обращении в соцсетях Петр рассказывает об ужасных условиях проживания, плесени у кровати и некачественной пище. Он жалуется на то, что военные не получают овощи и фрукты, все крупы переварены и похожи на клей, а мясная консервация со шкурками и хрящами.

«У нас три приема пищи. Каждый день почти одно и то же. Утром каша, в обед суп и каша, вечером каша. Все. Фруктов, овощей, свежего мяса вообще не бывает. Позавчера в столовой на разносе появилось около 5 яблок, которые были порезаны на дольки. Когда я спросил у медперсонала, что это за яблоки, мне сказали, что это кто-то из медиков принес из дома, угостить людей. Бабушки хватали эти яблоки и просили еще добавки, потому что такого в рационе не бывает».

Пациенты, которые длительное время находятся в больнице, рассказали Петру, что в 2015 году условия были еще хуже. Жаловался на горячую линию и персонал, чем едва не поплатился работой. Откровенно о плохой пище говорят и врачи, не едящие в столовой.

Пациенты боятся, что из выгонят из больницы

«Врачи жалуются, военные жалуются, гражданские жалуются. Но там очень много бабушек, дедушек, которые боятся. Мы зашли к ним в комнату и начали спрашивать, нравится ли им еда, так они так испугались, говорили, что нравится. Я потом уже разговаривал с медперсоналом, говорят, что они боятся, что их выгонят, если не похвалят, ведь у многих пациентов даже дома нет».

Петр Конопля первый раз пожаловался на условия в психбольнице еще неделю назад. Тогда его попросили удалить пост в Телеграмме и пообещали, что еда улучшится. Но ничего не изменилось. Говорили, что проверка задерживается, а военного планируют перевести в другое заведение с лучшими условиями.

«Тогда я записал еще одно видео, где объявил голодовку. Сказал, что я отсюда не уйду, потому что они хотят избавиться от меня, чтобы дальше всех плохо кормить. Вот они и прислали каких-нибудь проверяющих».

Меньше чем за сутки видеообращение посмотрели более 200 тысяч человек. О поддержке военного объявили известные украинцы, блогеры и журналисты. Руководство больницы испугалось и начало оправдываться.

Чиновника накормили больничной кашей

«Оправдывали это тем, что в целом есть ежедневный бюджет, который выделяют на каждого военного – это 180 гривен на пищу для одного человека. Но им таких денег не выделяют. И потому военных кормят по гражданским расценкам – 30 гривен на человека. Но там еды не на 30 гривен. На эти деньги можно купить килограмм самых дешевых макарон и сварить их на десятерых. Начали рассказывать, что у них проблемы, что они новое руководство, которое только взяло эту психбольницу под свое сопровождение. Ну, мы пришли к тому, что если они не виноваты, то и наказывать их не за что. Если им не хватает финансирования, это видео его найдет».

Из-за огласки в соцсетях в больницу сразу пришли представители военной администрации. Петру Конопле удалось даже накормить одного из чиновников.

«Он сказал – ой, горько, и какое-то оно такое прямо неприятное. Консистенция, говорит, такая неприятная, размазалось по рту. Ел макароны, но говорил правду».

Уже вечером у пациентов, кроме разваренных макарон, появились сарделька и овощи. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, в больнице ждут визита главы Одесской военной администрации.