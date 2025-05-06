Охотьтесь на волков с шести утра до трех дня

По словам специалистов, эпизоотическая ситуация на территории Одесской области остается достаточно сложной. Это подтверждают результаты лабораторных исследований на сказ среди добытых хищных животных в январе-феврале текущего года.

Например, из 55 лисиц, подстреленных охотниками Любашевщины во время зимнего отстрела, 10 процентов оказались больными бешенством.

Несмотря на это, областные власти обещают открыть охотничий сезон только после завершения военного положения в стране, а пока бороться с бешенством распространением противоядия.

В апреле-мае на территории семи районов области будет проводиться пероральная иммунизация диких плотоядных животных.

Сергей Курдвановский

Ситуация, сложившаяся в охотничьей отрасли, беспокоит председателя Любашевской организации Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) Сергея Курдвановского, который почти десять лет возглавляет сообщество. Специалист утверждает, что только открытие охоты на хищников, травоядных и водоплавающих поможет оздоровить экологию и сохранить от уничтожения охотничьи общества Одесской области и Любашевщины в частности.

Также главный охотник Любашевщины обеспокоен увеличением популяции волков и шакалов, которые значительно активизировались на севере области. По словам Сергея Курдванивского, на волчьи и шакальи стаи нужно охотиться организованно и регулярно, а не с девяти утра до трех дня, как это было разрешено.

Охотники — очень выносливые воины

Любашевские охотники

Из бывших 400 членов УООР сегодня осталось 260. Кто-то вышел из организации, потому что охота хобби из недешевых. Из сотни самых молодых, которые ушли на фронт, половина отвоевалась из-за полученных ранений, а некоторые пропали без вести.

Сергей Курдвановский, который на войне командовал взводом разведчиков, освобождал Николаевщину и Херсонщину, рассказал, что в его подразделении большинство составляли опытные охотники. А это очень выносливые воины, потому что во время охоты они натаптывали десятки километров.

Изредка Сергей наведывался с передовой в Любашевку, в свой офис общества охотников и рыбаков, чтобы подписать бумаги, решить дела или дать дельные советы и наставления коллегам.

После тяжелого ранения — он подорвался на растяжке, когда выводил разведгруппу из-под обстрела — и реабилитации теперь пытается сохранить охотничье сообщество.

На Кодыме поселились бобры

Охота и рыболовство на Любашевщине имеет давние традиции. Немало усилий здесь вкладывается в дело ведения охотничьего хозяйства, на осуществление природоохранных мероприятий, чтобы оставить будущим поколениям большую популяцию диких животных и птицы. Проводят охотники и работу по сохранению стад диких косуль, кабанов, разводят фазанов. В частности, на Кодыме даже поселились бобры, а в заповедных местах перед выпуском в дикий мир выращиваются пятнистые олени.

В начале прошлого века млекопитающих в причерноморской степи было намного больше. Здесь жили многочисленные стада копытных, в частности оленей, тарпанов, европейских антилоп и др. Большими стаями проживали дрофы и стрепеты.

Сегодня дело по приумножению фауны в охотничьих угодьях Любашевской и Зеленогорской громад продолжается.

Дайте возможность сохранить общества охотников

подкормка

По словам специалистов, одной из главных проблем для пользователей охотничьих угодий является прекращение выдачи разрешений на регулирование численности хищных и бродячих вредных животных.

До войны ежегодно на угодьях, расположенных вдоль реки Кодыма, отстреливали около полутысячи лисиц и волков. Без регулирования плотности этих хищников численность ценных видов диких животных ежегодно будет стремительно снижаться. Кстати, лисы — главные переносчики бешенства. Они беспрепятственно забегают в села и могут нанести вред и домашним животным, и людям.

— Сегодня мы остались без финансирования от выдачи отстрелочных карточек и лицензий, позволяющих охоту на зверей и птицу. При этом егерям приходится работать на общественных началах, охранять угодья от браконьеров и «черных» лесорубов, потому что наши охотники едут на Николаевщину и в другие области, где не запрещена охота, — сокрушенно заметил Сергей Курдвановский.

Охотник надеется, что областные чиновники наконец пойдут навстречу охотникам и позволят отстрел лисиц и волков.

Стоит добавить, что вопрос о ведении охотничьего хозяйства в условиях военного времени встал перед Украиной не с 24 февраля 2022-го, а еще с 2014 года. И чтобы охотничья отрасль могла работать, уже сегодня нужно решить ряд насущных проблем.

Справка «ОЖ»

По оценке ВОЗ, бешенство входит в пятерку самых опасных инфекционных болезней, наносящих огромный социально-экономический ущерб. Ежегодно от бешенства в мире погибает более 59 тысяч человек и более одного миллиона животных. Территория Украины остается по этому поводу одной из самых неблагополучных стран Европы.

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