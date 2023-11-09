Осторожно, бешенство! На Подольщине домашний кот покусал членов семьи

Бешенство — острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Она эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления. Впрочем, курс иммунизации назначают даже через несколько месяцев после контакта с больным или подозрительным на бешенство животным.

Врач-эпидемиолог Подольского подразделения Центра контроля и профилактики болезней Надежда Шевченко сообщила, что в течение 2023 года на территории Подольского района зарегистрировано 35 случаев заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. В медучреждения с жалобами на укусы и обслюнявление зверями обратились 416 человек. 178 пострадавшим был назначен курс профилактических прививок против бешенства.

Для профилактики распространения крайне опасной болезни на Подольщине работники ветеринарной медицины и егерской службы провели вакцинацию лисиц, волков и шакалов. В местах охоты выкладывалась антирабическая вакцина для пероральной иммунизации плотоядных животных «Орисвак».