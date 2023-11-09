Новости Одессы и Одесской области

Осторожно, бешенство! На Подольщине домашний кот покусал членов семьи

Осторожно, бешенство! На Подольщине домашний кот покусал членов семьи

В селе Шайтанка, что на Подольщине, домашний кот покусал четырех членов семьи. Всем пострадавшим с подозрением на бешенство было назначено антирабическое лечение. Правда, несмотря на смертельную опасность, глава семьи отказался от противорабической терапии.

Бешенство — острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Она эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления. Впрочем, курс иммунизации назначают даже через несколько месяцев после контакта с больным или подозрительным на бешенство животным. 

Врач-эпидемиолог Подольского подразделения Центра контроля и профилактики болезней Надежда Шевченко сообщила, что в течение 2023 года на территории Подольского района зарегистрировано 35 случаев заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. В медучреждения с жалобами на укусы и обслюнявление зверями обратились 416 человек. 178 пострадавшим был назначен курс профилактических прививок против бешенства.

Для профилактики распространения крайне опасной болезни на Подольщине работники ветеринарной медицины и егерской службы провели вакцинацию лисиц, волков и шакалов. В местах охоты выкладывалась антирабическая вакцина для пероральной иммунизации плотоядных животных «Орисвак».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить