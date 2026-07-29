Ключевые моменты:

На борту затонувшего возле Одессы сухогруза GOLDEN LEO остаются около 150 тонн топлива и несколько тонн машинного масла.

Специалисты не исключают риск загрязнения моря и побережья, в том числе городских пляжей.

В Одесском заливе введен круглосуточный мониторинг возможных утечек нефтепродуктов.

Степень повреждения машинного отделения судна пока неизвестна.

Эксперты подчеркивают, что даже постепенная утечка топлива может нанести серьезный ущерб морской экосистеме.

На дне возле пляжа «Дельфин» — 150 тонн топлива

«Одесская жизнь» уже сообщала, что неподалеку от Одессы затонул сухогруз GOLDEN LEO. По словам специалистов, затонувшее судно может представлять серьезную экологическую угрозу для побережья, в том числе городских пляжей.

По оценкам экспертов, на борту судна до сих пор находятся около 150 тонн топлива и несколько тонн машинного масла, утечка которых способна привести к масштабному загрязнению акватории.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, после аварии в Черном море был введен постоянный мониторинг состояния акватории. Основное внимание уделяется контролю за возможными утечками горюче-смазочных материалов, которые могут представлять опасность для окружающей среды и безопасности судоходства.

По словам обозревателя Алексея Сухого, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку степень повреждения машинного отделения судна пока неизвестна. Именно поэтому нельзя исключать риск постепенного попадания нефтепродуктов в море, что потенциально может отразиться на состоянии одесских пляжей.

Эксперт пояснил, что сухогруз оснащен многотопливным дизельным двигателем MAN L27/38, работающим на мазуте или дизельном топливе. В начале рейса на борту могло находиться около 300 тонн топлива, а поскольку атака произошла уже на обратном пути в Одессу, в резервуарах, по его оценке, могло остаться примерно 150 тонн.

При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает мгновенную утечку всего топлива. Однако даже постепенное просачивание мазута или дизельного топлива в воду способно нанести значительный ущерб морской экосистеме и побережью.

Добавим, что глубина моря в этом районе не превышает 20 метров, поэтому судно уже лежит левым бортом на дне, а над поверхностью воды остается лишь небольшая часть правого борта.

Юридический консультант Александр Иванов считает, что решение о подъеме и перемещении судна должна принять Администрация морских портов Украины. Вместе с тем он отметил, что провести такие работы сейчас крайне сложно из-за постоянной угрозы российских атак. Однако если начнется утечка нефтепродуктов, сухогруз придется поднимать как можно быстрее, чтобы не допустить масштабного загрязнения моря и побережья.