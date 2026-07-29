Ключевые моменты:
- На борту затонувшего возле Одессы сухогруза GOLDEN LEO остаются около 150 тонн топлива и несколько тонн машинного масла.
- Специалисты не исключают риск загрязнения моря и побережья, в том числе городских пляжей.
- В Одесском заливе введен круглосуточный мониторинг возможных утечек нефтепродуктов.
- Степень повреждения машинного отделения судна пока неизвестна.
- Эксперты подчеркивают, что даже постепенная утечка топлива может нанести серьезный ущерб морской экосистеме.
На дне возле пляжа «Дельфин» — 150 тонн топлива
«Одесская жизнь» уже сообщала, что неподалеку от Одессы затонул сухогруз GOLDEN LEO. По словам специалистов, затонувшее судно может представлять серьезную экологическую угрозу для побережья, в том числе городских пляжей.
По оценкам экспертов, на борту судна до сих пор находятся около 150 тонн топлива и несколько тонн машинного масла, утечка которых способна привести к масштабному загрязнению акватории.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, после аварии в Черном море был введен постоянный мониторинг состояния акватории. Основное внимание уделяется контролю за возможными утечками горюче-смазочных материалов, которые могут представлять опасность для окружающей среды и безопасности судоходства.
По словам обозревателя Алексея Сухого, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку степень повреждения машинного отделения судна пока неизвестна. Именно поэтому нельзя исключать риск постепенного попадания нефтепродуктов в море, что потенциально может отразиться на состоянии одесских пляжей.
Эксперт пояснил, что сухогруз оснащен многотопливным дизельным двигателем MAN L27/38, работающим на мазуте или дизельном топливе. В начале рейса на борту могло находиться около 300 тонн топлива, а поскольку атака произошла уже на обратном пути в Одессу, в резервуарах, по его оценке, могло остаться примерно 150 тонн.
При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает мгновенную утечку всего топлива. Однако даже постепенное просачивание мазута или дизельного топлива в воду способно нанести значительный ущерб морской экосистеме и побережью.
Добавим, что глубина моря в этом районе не превышает 20 метров, поэтому судно уже лежит левым бортом на дне, а над поверхностью воды остается лишь небольшая часть правого борта.
Юридический консультант Александр Иванов считает, что решение о подъеме и перемещении судна должна принять Администрация морских портов Украины. Вместе с тем он отметил, что провести такие работы сейчас крайне сложно из-за постоянной угрозы российских атак. Однако если начнется утечка нефтепродуктов, сухогруз придется поднимать как можно быстрее, чтобы не допустить масштабного загрязнения моря и побережья.