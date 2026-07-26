Ключевые моменты:

Самовольное предание животного земле в черте города (в парках, скверах или на газонах) является нарушением правил благоустройства.

Минимальная стоимость кремации в Одессе стартует от 1500 гривен, что для многих превышает сумму возможного штрафа.

Строительство официального комплекса с колумбарием на Овидиопольской дороге отложено на неопределенный срок из-за войны.

Где похоронить животное в Одессе: телефоны, службы и расценки

Большинство одесситов по привычке используют «саперные лопатки», рискуя получить протокол по 152-й статье КУоАП. Штраф за незаконное захоронение составляет от 340 до 1360 гривен. Однако легальная альтернатива в городе сегодня представлена в основном частными структурами и посредниками в виде ветеринарных клиник.

Куда обращаться в случае гибели животного:

Диспетчерская служба: Если вы обнаружили мертвое животное на улице или нуждаетесь в консультации по вывозу, можно позвонить в «Муниципальный центр экологической безопасности» по телефону: (048) 798-82-84.

Если вы обнаружили мертвое животное на улице или нуждаетесь в консультации по вывозу, можно позвонить в «Муниципальный центр экологической безопасности» по телефону: (048) 798-82-84. Лицензированная утилизация: Единственная компания в городе, имеющая лицензию на сжигание биологических отходов (к которым официально относят и трупы животных) — это ООО «НВК «УКРЕКОПРОМ».

Стоимость услуг зависит от веса вашего питомца. Кремация небольшого животного (весом до 10 кг) обойдется в сумму от 1500 до 7000 гривен. Для крупных пород (собаки весом более 20-30 кг) ценник начинается от 9000 гривен.

Важно понимать, что в большинстве случаев речь идет об «общей» кремации, когда останки сжигаются вместе с другими биологическими отходами.

Несмотря на то, что посредники часто предлагают «индивидуальную» процедуру с возвратом праха, эксперты советуют относиться к этому скептически: проверить, чей именно пепел находится в урне, практически невозможно, а сама технология массовой утилизации не всегда позволяет разделять останки.

Для сравнения: в Австралии или Германии подобные услуги также стоят недешево (от 50 до 500 евро), но там процедура полностью прозрачна и часто включает фото- или видеоотчет для владельцев, чего пока не хватает одесскому рынку ритуальных услуг для животных.

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Источник: Думская