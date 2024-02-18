Стаи шакалов и волков на Одесщине: охотники начали отстрел

Напуганный зверь селится все ближе к человеческим жилищам, где можно безнаказанно полакомиться птицей и мелкой живностью. Кроме этого, участились случаи заболевания бешенством домашних животных.

Приказом областной военной администрации и оперативной группировки войск «Дунай» для урегулирования популяции хищных животных охотникам в течение февраля разрешен отстрел хищных пушных плотоядных животных в пределах охотничьих угодий Одесской области.

На Любашевщине группа из десятка охотников во главе с руководителем местного сообщества охотников и рыбаков, ветераном российско-украинской войны Сергеем Курдвановским в свой первый выход добыла немало лисиц и несколько шакалов. Вероятно, последняя добыча — «беженцы» с Херсонщины.

Менее удачной была охота ясеновских охотников, которые искали добычу по установленному маршруту. Когда же они прокладывали путь по полям и лесопосадкам, лисы свободно бегали по селу или прятались в кодымских плавнях.

Охотничий сезон продлится до конца месяца и проводится в рамках закона и с учетом экологических аспектов для сохранения разнообразия природы.