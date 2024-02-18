Новости Одессы и Одесской области

Стаи шакалов и волков на Одесщине: охотники начали отстрел

Стаи шакалов и волков на Одесщине: охотники начали отстрел

За два года войны из-за запрета охоты в регионе значительно возросла популяция плотоядных хищников. А еще из зоны боевых действий в наши края перекочевали стаи шакалов и волков.

Напуганный зверь селится все ближе к человеческим жилищам, где можно безнаказанно полакомиться птицей и мелкой живностью. Кроме этого, участились случаи заболевания бешенством домашних животных. 

Приказом областной военной администрации и оперативной группировки войск «Дунай» для урегулирования популяции хищных животных охотникам в течение февраля разрешен отстрел хищных пушных плотоядных животных в пределах охотничьих угодий Одесской области.

Ясеновские охотники

На Любашевщине группа из десятка охотников во главе с руководителем местного сообщества охотников и рыбаков, ветераном российско-украинской войны Сергеем Курдвановским в свой первый выход добыла немало лисиц и несколько шакалов. Вероятно, последняя добыча — «беженцы» с Херсонщины. 

Менее удачной была охота ясеновских охотников, которые искали добычу по установленному маршруту. Когда же они прокладывали путь по полям и лесопосадкам, лисы свободно бегали по селу или прятались в кодымских плавнях. 

Охотничий сезон продлится до конца месяца и проводится в рамках закона и с учетом экологических аспектов для сохранения разнообразия природы.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить