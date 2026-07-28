Ключевые моменты:

Судно GOLDEN LEO (флаг Гвинеи-Бисау) затонуло в районе ПТС «Ланжерон» из-за российской атаки.

Зафиксированное на поверхности моря пятно оказалось кукурузной шелухой из груза затонувшего судна, а не утечкой топлива.

На данный момент утечки горюче-смазочных материалов в акватории не выявлено.

Экологи предупреждают о риске отложенных утечек топлива из-за возможного разрушения конструкций под водой.

Что произошло в районе «Ланжерона»

27 июля 2026 года в Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа поступило сообщение о затоплении судна GOLDEN LEO, ходившего под флагом Гвинеи-Бисау. В первичных оперативных сводках сообщалось о возможном появлении маслянистого пятна на поверхности воды.

Экологи незамедлительно начали обследование акватории во взаимодействии с ГП «Администрация морских портов Украины», пограничниками и Украинским научным центром экологии моря.

Оперативная проверка показала: по состоянию на 13:30 27 июля следов загрязнения моря нефтепродуктами в районе затопления не обнаружено. В экоинспекции пояснили, что пятно на воде образовалось из-за смыва кукурузной шелухи, которая находилась в трюмах затонувшего судна.

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Почему ситуация остается под контролем

Несмотря на отсутствие точечного загрязнения в первые часы, ситуация остается на строгом контроле. Специалисты подчеркивают, что при затоплении судов всегда существует риск отложенной утечки горюче-смазочных материалов или других технических жидкостей.

Топливо может попасть в воду со временем из-за повреждения корпуса, подводных течений или штормов.

Экоинспекция совместно с научными учреждениями продолжает регулярный мониторинг акватории Одесского залива и готова оперативно отреагировать в случае изменения экологической обстановки.

Напомним, 19 июля судно получило значительные повреждения, утратило мореходные качества, а 26 июля затонуло примерно в пяти морских милях от побережья Одессы. В результате атаки погибли 10 человек.

После затопления судна в Одесской областной государственной (военной) администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.