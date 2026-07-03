Ключевые моменты:

В некоторых селах детские сады посещают всего четыре-пять детей

Часть детских садов уже закрыли из-за демографического спада

Детей возят в соседние села школьными автобусами

Громады ищут способы сохранить дошкольное образование

Еще несколько лет назад попасть в сельский детский сад было непросто. Сегодня его руководители сами ищут детей, чтобы учреждения не закрыли. Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева побывала в громадах юга Одесской области, пообщалась с педагогами, представителями местных властей и родителями и выяснила, почему даже бесплатное питание не спасает детские сады от закрытия, а малышей все чаще приходится возить в соседние села.

Очередей больше нет – это плюс или минус?

В девяностые годы устроить ребенка в Буджакский (тогда Бородинский) детский сад было непросто — мест всегда не хватало. Сейчас очередей в детские сады нет вообще — свободных мест предостаточно. Руководители учебно-воспитательных комплексов и заведующие детскими садами даже лично обращаются к каждому односельчанину, у которого есть ребенок дошкольного возраста, и уговаривают отдать его в садик, чтобы учреждение не закрыли.

При этом все детские сады содержатся за счет громад, которые и без того испытывают серьезную финансовую нагрузку: необходимо поддерживать практически все сферы, а прежде всего помогать военным. Поэтому перед громадами встает вопрос: нужен ли детский сад, если его посещают всего четыре ребенка, а работают как минимум шесть сотрудников — воспитатели, помощник воспитателя, повар, музыкальный руководитель и охранник. А если есть ребенок с особыми образовательными потребностями, то еще и ассистент воспитателя. Получается почти как в известной поговорке — «семь нянек на одного малыша».

В связи с этим возникает вопрос: почему в государстве, переживающем демографический кризис, не предусмотрена хотя бы частичная субвенция на содержание детских садов?

При этом действует программа поддержки дошкольного образования «єСадок», которая предусматривает компенсацию в размере восьми тысяч гривен ежемесячно родителям детей дошкольного возраста (от трех лет), если громада не может предоставить место в детском саду. Понятно, что в селах этой программой никто не пользуется, ведь свободных мест более чем достаточно.

На целый детский сад — четыре-пять детей

За словами Ирины Ищенко, заместителя руководителя отдела образования Бессарабского поселкового совета, в громаде работают 15 детских садов. Меньше всего воспитанников в Лужанке — всего четверо, в Слободке — пятеро малышей, а в Петровском Первом — девять. Несмотря на столь небольшое количество детей, в Бессарабской громаде не закрыли ни одного детского сада, кроме «законсервированного» в Бессарабском.

Общий пример Бессарабской громады показателен: здесь во время войны решили полностью обеспечить дошкольников питанием за счет громады, поэтому родители не платят за пребывание ребенка в детском саду ни копейки.

— В детском саду села Подгорное сейчас тридцать воспитанников, до войны их было вдвое больше. В этом году в школу из детского сада пойдут шестеро детей, а в садик придут пятеро, — рассказывает директор Подгорненского лицея Татьяна Торлак.

В селе Красное детский сад посещают 29 малышей, из них семеро в этом году станут первоклассниками, и столько же детей придут им на смену.

В селе Слободка детский сад посещают всего пять малышей.

Мария Табакарь, руководитель Слободской начальной школы, которая работает здесь уже пятьдесят лет, едва сдерживает слезы, называя печальные цифры:

— В этом году у нас вообще не будет первоклассников, и в детский сад тоже не придет ни один ребенок. А в начальной школе сейчас учатся всего одиннадцать учеников. Село умирает, а война лишь ускорила этот процесс, потому что многие уехали за границу. Мы благодарны громаде за то, что она сохраняет детский сад, и наши дети получают качественное дошкольное образование.

В этом году в селе родилась всего одна девочка.

«Это просто демографическая катастрофа»

В Бессарабском в начале войны работали два детских сада. Из-за уменьшения количества детей один из них «законсервировали». Сейчас работает только «Тополек» — в этом году он отметил свое 50-летие. Его посещают 135 детей. В сентябре 17 воспитанников пойдут в первый класс, а на смену им в детский сад придут 18 малышей. Этим дошкольным подразделением Бессарабского лицея руководит Лилия Бахчиванжи.

Несмотря на войну, благодаря поддержке поселкового совета за последние годы здесь заменили крышу, капитально отремонтировали ясельную группу, приобрели для нее новую мебель, отремонтировали помещение для мытья посуды, купили посудомоечную машину и оборудовали игровую площадку. Сейчас идет ремонт укрытия. Благодаря благотворительному фонду «Шляхетна справа» в детском саду заменили 18 окон и приобрели мощный генератор.

О детском саде постоянно заботится Бессарабский лицей.

— Наш лицей остается на автономном финансировании, поэтому у нас есть возможность покупать для детского сада все необходимое. Конечно, основную помощь оказывает громада, — рассказал директор лицея Олег Ткаченко.

Как и его коллег, Олега Владимировича больше всего тревожит стремительное сокращение количества детей в поселке.

— До войны в лицее было по три-четыре первых класса. Последние два года мы с трудом набираем один класс — это просто демографическая катастрофа, — отметил директор.

В детский сад — в соседнее село по бездорожью

В Буджакской громаде демографическая ситуация еще сложнее. Здесь еще до войны закрыли Елизаветовский детский сад, а в прошлом году прекратили работу еще два — Червоненский и Матильдовский. Теперь пятеро дошкольников из Елизаветовки ездят школьным автобусом в Богдановский детский сад, трое детей из Матильдовки — в Петровку, а пятеро из Червоного — в Вознесенку. Все эти поездки проходят по сплошному бездорожью. Но громада не может позволить себе содержать детские сады, где работников больше, чем детей.

Сейчас в громаде работают 16 детских садов на 34 населенных пункта. Их посещают 292 воспитанника. Меньше всего детей в Анновке Высочанского старостинского округа — восемь малышей, в Веселой Долине — одиннадцать, и столько же в Вознесенке (вместе с детьми из Червоного).

Что будет дальше — покажет время

— Наш детский сад находится в здании школы, — рассказывает руководитель Анновской начальной школы Светлана Кушнир. — В этом году школу, вероятно, закроют из-за малого количества детей, и детский сад займет все здание.

Дошкольное учреждение работает, но неполный рабочий день — такое решение принял поселковый совет: если в детском саду меньше десяти детей, он работает полдня. Родители недовольны, потому что это очень неудобно, но другого выхода нет.

— За последние три года в Анновке не родилось ни одного ребенка. Значит, закрытие детского сада неизбежно. У нас не будет даже первоклассников в ближайшие два года, — подытоживает Светлана Кушнир.

В Веселодолинском ситуация немного лучше — здесь одиннадцать воспитанников, поэтому детский сад работает полный день.

— Питание у нас отличное, условия тоже, вот только детей мало, — говорит руководитель Веселодолинского лицея Вера Ревенко. — Скажу честно: мы даже ищем наших детей за границей, чтобы они посещали детский сад дистанционно, лишь бы сохранить его.

Как это происходит на практике?

— Каждое утро родители подключают ребенка к занятиям через видеоконференцию в **Zoom**. Поскольку малышам трудно долго концентрироваться, одно онлайн-занятие длится не более 15–20 минут. Кроме того, мы предоставляем видеоматериалы — физкультминутки, мастер-классы. Воспитатели отправляют родителям задания, они помогают ребенку их выполнять, а затем присылают фото или видеоотчет, — объясняет Вера Ревенко. — В этом году у нас шесть первоклассников, а на смену им придут пять малышей. Что будет дальше — покажет время…

«Хочется, чтобы хотя бы малыши чувствовали себя счастливыми»

В поселке Буджак детский сад размещается в двух старых немецких зданиях. Он уютный, здесь есть все необходимое, сейчас его посещают 23 ребенка. В этом году в первый класс пойдут всего восемь воспитанников. Еще до начала полномасштабной войны в центре поселка построили новый детский сад, однако открыть его так и не успели. Тем не менее есть надежда, что вскоре он все же отпразднует свое новоселье.

В Лесненском детском саду недавно состоялся выпускной. Для его заведующей Марии Гуцу он стал юбилейным — пятидесятым за годы работы. На смену тринадцати выпускникам сюда придут столько же новых воспитанников. Всего детский сад посещают двадцать пять малышей.

— У нас работает замечательный коллектив. Несмотря на небольшую зарплату, все преданы своему делу. Сегодня такие тяжелые времена, что хочется, чтобы хотя бы малыши чувствовали себя счастливыми, — говорит Мария Гуцу.

Сколько детей осталось в Бессарабии

По статистике, сегодня в Буджакской громаде зарегистрированы 452 ребенка дошкольного возраста. В Бессарабской громаде — 701 ребенок. Однако не все они живут на территории громад: часть находится в других городах Украины, а часть выехала за границу.

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