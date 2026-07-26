Ключевые моменты:

6 предупреждающих дорожных знаков «Дикие животные» установили на участке Приморское — Вилково.

Животные часто пересекают трассу в поисках пищи и воды, что создает риск аварий в любое время суток.

Инициатива природоохранной организации Rewilding Ukraine при поддержке местных властей.

Защита биоразнообразия и безопасность водителей

Как сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine, территория Дунайского биосферного заповедника является одной из главных локаций, где экоактивисты восстанавливают природные процессы и возвращают в дикую природу редкие виды животных.

В поисках новых территорий, воды или пищи обитатели заповедника регулярно выходят на проезжую часть как днем, так и в темное время суток. Установка знаков «Дикие животные» — важный шаг для снижения риска аварий. Это позволит водителям вовремя снизить скорость, сохраняя жизнь обитателям заповедника и обеспечивая безопасность пассажиров.

Проект удалось реализовать благодаря совместным усилиям Rewilding Ukraine, Исполнительного комитета Вилковского городского совета, Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, а также Дунайского биосферного заповедника НАН Украины.

Напомним, благородные олени и европейские лани успешно заселяют дунайские заповедники, выполняя роль «архитекторов природы». Эти животные возвращаются в дельту реки благодаря природоохранным программам.

Читайте также: В Измаиле спасли дикую косулю, которая приплыла по Дунаю и застряла на детской площадке