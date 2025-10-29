Ключевые моменты:
- На электронные адреса предпринимателей приходят поддельные письма якобы от имени ГНС с темой о «финансовой проверке».
- Во вложении таких сообщений находится файл, который содержит вредоносное программное обеспечение.
- В ГНС подчеркивают: их сотрудники не имеют отношения к рассылке подобных сообщений.
ГНС Одесской области предупреждает о фишинговых письмах
Главное управление ГНС в Одесской области сообщает о новой волне фейковых электронных писем, которые рассылаются от имени налоговой службы. В теме таких сообщений часто указывается:
«Главным управлением ГНС Украины будет проводиться финансовая проверка по факту легализации средств в отношении: название организации».
К письму обычно прикреплен архив в формате RAR, например:
«Запрос ГУ ГНС Украины_СЭД_27.10.2025_1680161544.rar».
Такие файлы могут содержать вирусы или программы удаленного доступа, позволяющие злоумышленникам проникнуть в ваш компьютер и украсть данные.
ГНС предупреждает: не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в подозрительных письмах — даже если они пришли с адреса, похожего на официальный. Названия файлов, темы и адреса могут быть изменены, но структура писем одинакова.
Читайте также: Мошенничали с недвижимостью и кредитами: в Одессе разоблачены две группировки
Как защитить себя от кибермошенников
Специалисты советуют соблюдать основы кибергигиены:
- Будьте внимательны при открытии писем и вложений, даже если они пришли от знакомых адресатов.
- Всегда уточняйте у отправителя, действительно ли он направлял вам письмо.
- Не сохраняйте подозрительные файлы на флешки или другие внешние носители.
Помните: фишинговые атаки могут проводиться не только через почту, но и через звонки, SMS или сообщения в мессенджерах.
Главное управление ГНС в Одесской области подчеркивает: налоговики не рассылают подобные письма. Это — работа мошенников, пытающихся ввести граждан и предпринимателей в заблуждение.
Читайте также:
- В Одессе криптомошенник обманул знакомых на десятки миллионов гривен
- Звонят и молчат: что это может означать?
- Как крадут деньги с банковских карт украинцев и как себя обезопасить