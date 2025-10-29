Ключевые моменты:

На электронные адреса предпринимателей приходят поддельные письма якобы от имени ГНС с темой о «финансовой проверке».

Во вложении таких сообщений находится файл, который содержит вредоносное программное обеспечение.

В ГНС подчеркивают: их сотрудники не имеют отношения к рассылке подобных сообщений.

ГНС Одесской области предупреждает о фишинговых письмах

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает о новой волне фейковых электронных писем, которые рассылаются от имени налоговой службы. В теме таких сообщений часто указывается:

«Главным управлением ГНС Украины будет проводиться финансовая проверка по факту легализации средств в отношении: название организации».

К письму обычно прикреплен архив в формате RAR, например:

«Запрос ГУ ГНС Украины_СЭД_27.10.2025_1680161544.rar».

Такие файлы могут содержать вирусы или программы удаленного доступа, позволяющие злоумышленникам проникнуть в ваш компьютер и украсть данные.

ГНС предупреждает: не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в подозрительных письмах — даже если они пришли с адреса, похожего на официальный. Названия файлов, темы и адреса могут быть изменены, но структура писем одинакова.

Как защитить себя от кибермошенников

Специалисты советуют соблюдать основы кибергигиены:

Будьте внимательны при открытии писем и вложений, даже если они пришли от знакомых адресатов.

Всегда уточняйте у отправителя, действительно ли он направлял вам письмо.

Не сохраняйте подозрительные файлы на флешки или другие внешние носители.

Помните: фишинговые атаки могут проводиться не только через почту, но и через звонки, SMS или сообщения в мессенджерах.

Главное управление ГНС в Одесской области подчеркивает: налоговики не рассылают подобные письма. Это — работа мошенников, пытающихся ввести граждан и предпринимателей в заблуждение.

Читайте также: